Las sorprendentes respuestas de Sainz al test de Pedrerol

Carlos Sainz ha salido airoso del test de Josep Pedrerol en ‘El Cafelito’. El piloto madrileño, que encara una nueva etapa con Williams, ha dejado varias respuestas sorprendentes, entre las que destacan las referidas a un posible regreso a Ferrari y una sobre la competencia con Fernando Alonso.

Aunque su salida de la Scuderia estuvo marcada por la decepción de no poder continuar ante el fichaje de Lewis Hamilton, Sainz no tiene duda de que en un momento dado podría regresar: "¿Volverías a Ferrari?", pregunta Pedrerol. Y Carlos, sin dudar, responde: "Sí. En un futuro lejano".

Pedrerol se atreve con la pregunta del millón: "¿Quién ganaría con el mismo coche, Alonso, Verstappen o tú?". Sainz lo tiene claro: "Carlos Sainz".

Y a partir de aquí, el resto del test:

¿Sabes disfrutar de los éxitos?

Ahora más. Me he dado cuenta que ahora más.

¿Eres más cerebral o pasional?

Cerebral.

¿Qué echas de menos de tu vida?

Más tiempo para jugar al golf. Estoy perdiendo mi swing.

¿Tú peor decisión en la Fórmula 1?

Ufff… Esta es complicada. Pasapalabra. No me viene nada ahora a la cabeza.

¿Quién es el mejor piloto de la historia?

Ayrton Senna. El más carismático y con más talento.

¿Un consejo de tu madre?

Pórtate bien. Sé respetuoso. Mira a la gente a la cara. Sonríe... sonríe más me dice mucho. Ella me ve un tío muy feliz en casa, pero me dice que no sonrío mucho.

¿Mbappé o Vinicius?

Este año Mbappé mejor que Vinicius, el pasado mejor Vinicius que Mbappé.

Lamine Yamal es...

El futuro.

Florentino Pérez es...

Un genio.

¿Tu padre (Carlos Sainz) sería un buen presidente del Real Madrid?

Seguramente

¿Y de la FIA?

Mejor todavía.

¿Lo será?

Lo sería.

¿Con que dos pilotos de Fórmula 1 saldrías a cenar un sábado de Gran Premio?

Lando Norris y Charles Leclerc.

¿Una ciudad para vivir?

Madrid.

¿Ganarás algún día un Mundial de Fórmula 1?

Mmmm… Algún día no, espero que pronto.