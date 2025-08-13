El sorprendente motivo por el que Álex Palou rechaza la F1

Álex Palou se ha convertido en el piloto a batir en la IndyCar, el catalán se convirtió en el primer piloto español en alcanzar el triunfo en las 500 millas de Indianápolis. Además, unos días atrás se hizo con el cuarto título en el campeonato estadounidense (tercer título consecutivo). Palou no se queda aquí y podría buscar batir el récord de las diez victorias en una misma temporada. Hasta el propio piloto confirmó en 'El Larguero' que se trataba con diferencia del mejor año de su carrera.

El palmarés ya le coloca como una leyenda de la IndyCar, pues tras alzarse con la cuarta corona empata en logros con Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti. Aunque Palou ya tiene dominada la competición, no entra en sus planes dirigirse a nuevos retos como la F1.

F1 se queda sin Palou

La pregunta del traslado a la Fórmula 1 parece que ya no consigue incomodar al piloto español: "No, ya forma parte de la historia" respondió sonriente. El nuevo de título no ha cambiado la forma de pensar de Palou y en la competición estadounidense se sigue sintiendo como en casa.

"Después de ganar el primer campeonato de IndyCar en mi segundo año, cuando tenía 24 años, pensaba que era un buen momento para intentar ir a la F1. Además, sabía que si salía bien podía quedarme, pero si no también podía volver a la IndyCar, porque ya había ganado un campeonato" confesó.

La importancia del coche

"Creo que ahora ya estamos en un escenario donde no me interesa tanto. Al final lo que a mí me gusta es ganar, es competir, ir a cada fin de semana y saber que voy a tener coche y equipo para luchar. Sé que en Fórmula 1 el coche cuenta un poquito más que el piloto. Lo podemos ver con pilotos como Fernando Alonso, cuando tiene un coche que funciona más o menos lo hace increíble, y cuando no, no hay más" sentenció.

IndyCar vs F1

"En IndyCar todo el mundo tiene el mismo coche, la única parte que se puede cambiar es el motor (Honda y Chevrolet), y ya está. El resto de las partes del coche las compramos del mismo distribuidor. Es todo ajustes, obviamente estar en un equipo grande como el mío te ayuda. Tienes más ingenieros, más mecánicos, mejores ingenieros y mejores mecánicos y el coche está con una mejor puesta a punto" aclaró el vigente campeón.

El techo de Álex

El límite de Palou sigue siendo toda una incógnita hasta para el mismo: "No lo sé, nadie sabe cuál es el techo hasta que un día llega. Creo que tenemos más para aprender y seguir mejorando. El límite para el futuro no lo sé, lo difícil es siempre no relajarse, que nadie se ponga por delante tuyo y que esté por arriba, ese es el objetivo".

El vigente campeón de la IndyCar todavía está a tiempo de ir un paso más allá y conseguir el récord de las diez victorias en una misma temporada: "Está complicado, tendríamos que ganar las dos últimas carreras y justo son dos circuitos que nunca se me han dado demasiado bien. Daré todo a ver si podemos conseguir esas dos victorias" concluyó Palou.