La sorprendente millonada que la Fórmula 1 gana gracias a sus voluntarios

El parón obligado por las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí ha dado tiempo de margen a la FIA para ponerse manos a la obra en otros asuntos que, aunque no tienen nada que ver con lo sucedido en pista, sí que tienen que lo tienen con el desempeño de un fin de semana de carreras. Mover una 'mini ciudad' como el paddock a 24 localizaciones distintas (22 este curso) provoca que sean muchísimas las personas implicadas en un evento de estas magnitudes, muchas de ellas, voluntarias. En un nuevo informe, la federación internacional ha revelado la cifra exacta de este tipo de trabajadores.

Tal y como ha detallado un estudio llevado a cabo por la FIA University, son alrededor de 20.000 voluntarios al año los que se encargan de ayudar en la organización de los 24 fines de semana de grandes premios, con una media de 838 por evento. Y es que 'El Gran Circo' es uno de los deportes que más necesita de voluntarios a nivel global, especialmente en puestos como comisarios de pista o personal sanitario.

Los comisarios de pista, esenciales para el desempeño de un fin de semana de Fórmula 1 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El objetivo de este informe no es otro que poder sacar más datos sobre las necesidades y el impacto que tienen los voluntarios a la hora de desempeñar un fin de semana de carreras, y para ello, se llevó a cabo una encuesta al Grupo de Trabajo de Organizadores Deportivos de la FIA, que representa a los organizadores y promotores de las citas del calendario.

Pero no solo se ha detallado el volúmen de personas que trabajan durante un fin de semana de carreras, sino también las horas que invierten en sus puestos. El estudio especifica que son alrededor de 48 horas por fin de semana, lo que se traduce en 965.376 horas por temporada. También se explica que muchos de estos voluntarios gastan sus vacaciones anuales o usan permisos sin beneficios económicos para poder asistir a un Gran Premio.

965.376 horas al año de voluntariado

Por otro lado, formar a estos voluntarios supone un coste de 11,1 millones de euros al curso, mientras que el valor de su trabajo se estima que ronda los 13,2 millones.

La realidad es que en los últimos tiempos, la FIA tiene en mente seguir profesionalizando funciones como la dirección de carrera y el comisariado, para así garantizar que la toma de decisiones sea lo más fundada posible. La máxima federación internacional ya está invirtiendo alrededor de 400.000 dólares anuales en su programa de alto rendimiento para ayudar a formar a oficiales y se espera que esta cifra solo haga que aumentar en un futuro.

Y es que, tal y como refejan estos datos, los que tiran del carro no solo son organización, pilotos y equipos los que hacen que todo. Sino aquellos profesionales que, a parte de voluntarios, son fieles seguidores del deporte y lo quieren tanto que incluso están dispuestos a no sacar beneficios con tal de formar parte de 'El Gan Circo'. "El campeonato mundial de Fórmula 1 de la FIA depende de los voluntarios", dijo Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA. "Son la columna vertebral de nuestro deporte; sin ellos, sencillamente no podríamos competir", sentenció.