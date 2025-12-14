¿Cuándo son los test de F1 de Barcelona y Bahrein y dónde ver la pretemporada 2026 de Fórmula 1?

La cuenta atrás para la temporada 2026 de Fórmula 1 ha echado a andar. A pesar de que todavía falta mucho para que las luces se apaguen el 8 de marzo en Australia, son muchos quienes empiezan a contar los días para volver a ver a los monoplazas en acción en los test de pretemporada que se realizarán en los próximos meses.

La Fórmula 1 vivirá en 2026 un cambio importante con la nueva regulación que deberán cumplir los coches. La mayor presencia de los componentes eléctricos, una unidad de potencia donde la electrónica gana importancia, monoplazas más cortos, más ligeros... son muchas las novedades que se podrán ver en los equipos, que trabajan a contrarreloj para estar preparados para la nueva temporada.

Será una especie de reset que permitirá a todos los equipos prácticamente empezar desde cero. Los primeros meses de competición se prevén totalmente imprevisibles con múltiples equipos que buscan dar la sorpresa en 2026 tras un 2025 más bien discreto. Es el caso de Aston Martin o Williams, quienes han centrado todos sus esfuerzos en el próximo curso dada su importancia.

Los tests de pretemporada

La primera toma de contacto que tendrán los pilotos con sus nuevos monoplazas será en Montmeló, Barcelona. Serán unas jornadas a de pruebas privadas que se realizarán en el Circuit del 26 al 30 de enero de 2026 donde estará prohibida la entrada de fotógrafos o medios de comunicación.

Los segundos test de pretemporada se realizarán en el circuito de Sakhir, en Bahrein, esta vez sí con exposición al público a través de los distintos medios de comunicación. Esos test oficiales, que se disputarán del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero servirán para poner a punto a los monoplazas antes del arranque de la competición el 8 de marzo en Albert Park, Australia.

¿Cuándo son los test de pretemporada 2026 de F1?

Primer test - 26 al 30 de enero - Barcelona

Segundo test - 11 al 13 de febrero - Bahrein

Tercer test - 18 al 20 de febrero - Bahrein

¿Dónde ver los test de pretemporada 2026 de F1?

Los test de pretemporada de F1 2026 se podrán seguir a través de DAZN F1, que ofrecerá todos los detalles a partir de Bahrein de la evolución de los monoplazas. SPORT ofrecerá una intensa cobertura para acercar a sus lectores todas las novedades antes del pistoletazo de salida en Australia.