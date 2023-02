Así son los novatos en el Mundial de F1 2023: Logan Sargeant

Con tres grandes premios en Estados Unidos este año (Miami, Las Vegas y Austin), la F1 quería un piloto local en la parrilla y el elegido es Logan Sargeant El piloto de Florida, de 22 años, ha destacado en las categorías inferiores, aunque su único título se remonta al karting en 2015

Logan Hunter Sargeant (Boca Ratón, Florida, EE.UU, 31 de diciembre de 2000) fue el último piloto en incorporarse a la parrilla de Fórmula 1 para la temporada 2023, después de que Williams confirmase en noviembre su ascenso como titular de la escudería en sustitución de Nicholas Latifi.

Tercero en el Mundial de F3 en 2020 y cuarto clasificado el pasado año en la categoría antesala de la F2, el piloto estadounidense comenzó su carrera deportiva en el karting de su país, en 2008, antes de mudarse a Europa para proseguir su trayectoria en diversos campeonatos de karts, siendo campeón del mundo de la clase KF Junior en 2015 y convirtiéndose en el primer piloto norteamericano en triunfar en el karting europeo desde Lake Speed en 1978.

Dio el salto a monoplazas en 2016 al volante de un F4, en un entonces deslucido campeonato de los Emiratos Árabes. Terminó segundo entre los cinco pilotos que realizaron el campeonato completo. Logan disputó después el campeonato británico, finalizando tercero en la general con dos victorias, superado por Jamie Caroline y Oscar Piastri.

En 2018 volvió a coincidir con Piastri, otra de las novedades este año en la F1. Ambos compitieron en la extinta Fórmula Renault 2.0 y mientras a Logan no le fue mal del todo (4º con tres victorias), el australiano tuvo una temporada difícil (8º). En 2019 debutó en F3 con Carlin y terminó como 19º clasificado, con un coche que dejaba mucho que desear. Su paso a Prema al año siguiente le permitió mejorar de forma sobresaliente (3º). Llegó a la última carrera del año luchando por el título, pero un con Théo Pourchaire le dejó sin opciones, cayendo el título en manos de Piastri por solo cuatro puntos y el subcampeonato para Pourchaire por solo un punto.

En 2021 firmó con Williams para ser piloto de pruebas en F1. Y tras un mal curso en las filas de Charouz, pudo seguir su escalada hacia la F1 al firmar con Carlin para ser piloto en la serie antesala de la F2 el pasado año. A finales de octubre, Jost Capito, entonces responsable de Williams, desveló que Logan Sargeant ocuparía la plaza de Latifi siempre y cuando lograse obtener la Superlicencia, como así sucedió, terminando el campeonato en cuarto puesto.

Los gestores de la F1, el grupo estadounidense Liberty Media, han logrado un espectacular crecimiento de las audiencias en su país los últimos años y teniendo en cuenta que esta temporada se disputarán hasta tres grandes premios en suelo americano (Miami, Austin y Las Vegas), pedían a ‘gritos’ un piloto local en la parrilla: durante meses se rumoreó que sería el californiano Colton Herta, de la mano de Alpha Tauri, pero la FIA no hizo excepciones con la Superlicencia requerida para pilotar en F1 y finalmente el elegido fue Logan, que será el compañero de Alex Albon en Williams.

"Estoy deseando que empiece la temporada, después de un invierno que se me ha hecho demasiado largo. Estoy muy motivado y hemos trabajado mucho. El coche tiene un aspecto increíble y demuestra el gran esfuerzo que ha hecho el equipo fuera de temporada”, confesó Sargeant durante la presentación del nuevo FW45. Ansioso por competir en la F1 y “sobre todo en los grandes premios de casa, en Estados Unidos”, Logan advierte que necesitará un tiempo para adaptarse a la categoría reina: “De momento estoy tan concentrado en el proceso de preparación y en prepararme lo mejor posible que aún no lo he asumido del todo. No creo que lo entienda hasta el mismo jueves de la carrera, cuando todo esté a punto de comenzar. Pero estoy muy emocionado y extremadamente motivado. No me he fijado ninguna expectativa en concreto para esta temporada que nos espera. Siempre tengo grandes expectativas de salir y rendir bien, pero siendo sincero sólo quiero disfrutar. Estar lo más preparado posible y ofrecer los mejores resultados que pueda, y creo que si rindo al máximo de mi potencial, todo saldrá bien".