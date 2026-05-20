La singular huelga que afronta el GP de Canadá: las strippers de Montreal se reivindican

El fin de semana del Gran Premio de Canadá de F1 supone un importante impacto económico para la ciudad de Montreal, sede de la cita. Según algunas autoridades locales y Tourisme de Montreal, el GP deja en la ciudad entre 90 y 100 millones de dólares canadienses, una cifra que aumenta hasta los 160 si se incluyen hoteles, restauración y otros servicios.

En este contexto, las protestas sindicales toman fuerza y la edición de 2026 es una buena muestra de ello. Para este Gran premio el sindicato de bailarinas eróticas de Montreal tiene previsto hacer una huelga para reivindicar derechos básicos y mejoras en sus condiciones laborales.

Según explica 'The New York Times', la huelga organizada por el Comité Autónomo del Trabajo Sexual (SWAC por sus siglas en inglés) está prevista para el 23 de mayo, la noche del sábado anterior al Gran Premio, justo después de la carrera sprint y la clasificación, en uno de los fines de semana "más ajetreado" y el "periodo más lucrativo del año" para los clubes, según el comité.

Condiciones que favorecen a los jefes

"Esta es nuestra oportunidad de amenazar esos ingresos y afectarles cuando más les duele. Durante este tiempo, a pesar de que la dirección gana más dinero, las bailarinas tienen que soportar una lista de nuevas normas, el aumento de las tarifas de bar, el exceso de reservas y, en general, peores condiciones de trabajo", reza el comunicado emitido por el SWAC.

En la nota, el comité afirma que "las tarifas de los bares se incrementan de forma exorbitante durante la F1 y, a menudo, se aplican nuevas normas arbitrarias acompañadas de multas abusivas". "La realidad es que estamos claramente atrapados en una dinámica de poder entre empleador y empleado, y el modelo de tarifas de los bares solo beneficia a los jefes. De hecho, tienen todos los incentivos para traer al mayor número posible de bailarinas cada noche con el fin de maximizar sus beneficios. En cuanto a nuestra seguridad, nuestros empleadores muestran muy poca preocupación y nos dejan que nos las arreglemos por nuestra cuenta", zanja la nota difundida por 'The New York Times'.