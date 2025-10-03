Singapur saca a relucir la peor cara de 'Blando' Norris

Quedan solo siete grandes premios para que la temporada 2025 de F1 baje el telón. Y a estas alturas, el pulso que dirimen los hombres de McLaren Oscar Piastri y Lando Norris está al 'rojo vivo', con solo 25 puntos de ventaja para el australiano. En esta tesitura, cada sesión en la pista y cada punto son cruciales y seguramente es el peor momento para sacar a relucir debilidades, pero tras los dos primeros libres del GP de Singapur, Norris ha mostrado todas sus inseguridades.

Durante la sesión, el británico se lamentó de sus errores de pilotaje en un nefasto mensaje por radio a su ingeniero de carrera Will Joseph: "Mi coche no está medio segundo por debajo, ¿verdad? Mi pilotaje está medio segundo por debajo", soltó, comparándose con el ritmo y las diferencias con Piastri.

La cosa no acabó aquí. Norris volvió a la carga ante los micrófonos de la F1: "Ha sido un día difícil para mí, no me sentía muy bien con el coche. Echaba de menos todas las sensaciones que tuve aquí el año pasado, así que hay muchas cosas en las que trabajar. Fue un mal día, sin duda. Oscar es rápido, el coche funciona, así que no tengo nada de qué quejarme, salvo que no lo hice bien”, resumió Lando, que por comentarios de este tipo en los últimos tiempos se ha ganado el apodo de 'Blando'.

La FP2 en general fue una sesión difícil para Norris, que acabó quinto a 0.483 de su compañero. Y por si fuera poco, al salir de boxes, el Ferrari de Charles Leclerc se le cruzó justo delante y en el impacto destrozó el alerón delantero del MCL39, en una acción que le salió cara a McLaren y 'gratis' a Leclerc, al librarse de sanción.

Preguntado por sus planes el resto del fin de semana, Norris admitió que planea "simplemente improvisar". Veremos si consigue enderezar el rumbo a la hora de la verdad, porque tras su séptimo puesto en Bakú, no puede permitirse fallar si quiere acabar siendo el campeón este año.