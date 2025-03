Silvia Bellot, pionera catalana en la F1: "Era algo impensable cuando empecé"

“Soy la primera mujer F1 Steward y FIA Race Director”. Silvia Bellot (Barcelona, 1985) presume de estatus en sus redes, pero a la vez, lamenta que otras no hayan podido seguir su camino. “Es un mundo de hombres y cuando yo empecé, la mayoría eran señores mayores, una chica joven haciendo de comisaria en la Fórmula 1 era impensable”, subraya.

Silvia es hija de Josep María Bellot, comisario deportivo con más de 40 años de experiencia en categorías nacionales e internacionales y el ‘culpable’ de su pasión por las competiciones de motor. Aunque se licenció en Biología, siempre soñó con ser juez de automovilismo. Y muy pronto empezó a romper barreras. Con apenas 16 años, ya tenía la licencia de oficial de pista, a los 18, la edad mínima requerida, debutó como comisaria deportiva en GTs y a los 25 arbitró su primera carrera de Fórmula 1 en el GP de Turquía de 2011. Sus grandes conocimientos sobre este deporte y el reglamento hicieron que la FIA la eligiera.

“El motorsport siempre ha estado presente en casa. Mi padre empezó con los rallies, impulsando la escudería Gironella, estuvo en el circuito de Montjuïc cuando se hacían las allí las carreras de Fórmula 1 y luego en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Imagino que como muchas familias catalanas, los fines de semana veíamos la F1 en TV3, pero también los grandes premios de MotoGP o el Dakar. Una de las imágenes que más claras tengo de mi infancia es decirle a mi padre que me despertara para el Gran Premio Australia, que normalmente era el principio de la temporada. Y allí estábamos, el y yo, a las cuatro de la mañana en el sofá frente al televisor”, recuerda Silvia con nostalgia.

“Tiempo después le pedí a mi padre que me llevara a alguna carrera al Circuit de Barcelona-Catalunya y me gustó mucho. Claro, con 13 años, pocas cosas me dejaban hacer. Fotocopias y poca cosa más, pero esta experiencia de adolescente me ayudó no solo a entender el mundo del deporte y del turismo, sino también a desarrollar mi personalidad. Yo era una niña muy tímida y a partir de ahí pude conocer a mucha gente, aprendí inglés y en definitiva, me convertí en quien soy ahora”, considera esta pionera, que ha llegado a ser directora de carrera de la F2 y F3, además de ser nombrada hace dos años vipresidenta del Gran Premio de las Vegas de F1.

Bellot arbitró su primera carrera de F1 en 2011, en Turquía, y siempre ha roto barreras en el motorsport / S.B.

“Comencé haciendo campeonatos de Catalunya y de España, luego Europeos y en el 2011 fui la primera comisaria en la Fórmula 1. De eso hace casi 15 años y por aquel entonces la Federación Internacional no tenía un procedimiento claro para llegar hasta allí. Ahora todo es mucho más fácil, la FIA tiene unos cursos, unos exámenes… a mi me tocó hacer un par de semanas de entrenamiento y me llamaron para una sustitución en GP2, fue precipitado, pero también me ayudó a ver que yo servía para esto", relata.

Espero que un día pueda haber tres mujeres comisarias en una carrera de F1, haciendo lo mismo que ahora hacen tres hombres

"Después fui la primera mujer comisaria en F1, aunque por desgracia no hubo otras en todos estos años”, lamenta Silvia. “Tengo sentimientos contradictorios, por una parte me siento muy orgullosa de haber sido la primera mujer, pero por otra, eso no debería ser una novedad a día de hoy ¿no?. Espero que un día pueda haber tres mujeres comisarias en una carrera de F1, haciendo lo mismo que ahora hacen tres hombres en cada gran premio”, augura.

Al frente del GP de las Vegas

La trayectoria de Silvia Bellot es imparable y hace dos años fue designada por la Fórmula 1 como vicepresidenta del GP de Las Vegas. Allí saben de espectáculo, pero la parte deportiva se nutre de su experiencia. “Me encargo de todas las operaciones ligadas a la carrera, la construcción de la pista, los boxes al paddock, mi departamento es la que trabaja con la FIA y la F1 para que todo esté a punto para el gran premio. Y es especial, porque en Las Vegas no hay un promotor privado, sino que es la propia F1, así que como ahora soy empleada de la Fórmula 1, también soy directora de la carrera en la F1 Academy femenina. Además de eso también hago algunas de comisaria para la FIA en catorce carreras de F2 y F3. No me la vida para más…”, nos cuenta.

“Me mudé a Estados Unidos en 2018 para trabajar como jefe de equipo en Carlin, en IndyCar. Después me ofrecieron ser directora de carrera de la F2 para la FIA y finalmente, me hice cargo del GP de Las Vegas. En nuestro departamento la mayoría son mujeres”, explica Silvia, que conoció a su esposo en el mundo de las carreras y reconoce que no ha tenido hijos porque le resulta incompatible con su pasión por el motor: “Mi marido fue mecánico de F1 en Benetton y Renault, ha pasado por diferentes equipos. Él tiene hijos ya mayores, los míos son tres perros…” bromea. “La verdad es que en algún momento me planteé tener un bebé, pero estoy muy contenta con mi carrera y hubiera sido muy complicado compaginar las dos cosas. De ser madre hubiera tenido que dejar parte de lo que hago y no sé si hubiera sido plenamente feliz como mujer. Obviamente aprecio a quien pueda hacer las dos cosas a la vez. En mi caso era consciente que para ser buena madre tienes que ser feliz tú misma”.

La cuestión de genero siempre ha estado presente en sus trayectoria: “Me siento orgullosa de poder cumplir mis sueños, pero también implica algo de presión. Sobre todo yo lo noté cuando me ofrecieron ser directora de carrera de la F2. Estaba fuera de mi zona de confort, pero lo acepté precisamente para demostrar que podía con ello y para servir de ejemplo. A veces me arriesgo un poco más para abrir puertas a la siguiente generación, a las mujeres que vienen detrás. Y no sabía cuándo volvería a existir la oportunidad que ver a una de nosotras en una posición así. Fue en 2020, en plena pandemia de Covid, y fue complicado porque todas las carreras eran muy seguidas”.

“Durante 10 años fui parte de la Comisión de la Mujer de la FIA y la verdad es que he conocido a mujeres que se inspiran en mí. Hay muchas mujeres oficiales, pero tienen problemas para llegar a posiciones más sénior. En el GP de Singapur, por ejemplo, el 30% de los oficiales son mujeres. Lo que es complicado para ellas es hacer el paso al nivel de gestión internacional y de más responsabilidad”, admite.

La sanción a Alonso y el acoso en redes

Silvia Bellot fue una de los comisarios que dictaron la polémica sanción a Fernando Alonso en Austin 2022 con Alpine. También firmó el perdón, pero por el camino se llevó graves insultos y amenazas de muerte. La FIA, Alpine y Alonso tuvieron que salir a defenderla y condenar este tipo de actitudes. “No hay lugar para ninguna forma de acoso o abuso en nuestro deporte y condenamos este comportamiento. Más cuando los comentarios van dirigidos a voluntarios de nuestro deporte”, escribió Fernando a sus seguidores.

Todos con @Silbellot!!!Silvia es sencillamente un 10, como profesional y como persona🔝Y no sólo la conozco a ella, he tenido el placer de conocer y trabajar también con su padre, otro ser especial, apasionado por el Motorsport como pocos.Gracias @alo_oficial por condenarlo👏 pic.twitter.com/dYVtvRW8YF — Pedro de la Rosa (@PedrodelaRosa1) October 29, 2022

Aquel incidente marcó un antes y un después y llevó a la Federación Internacional y su presidente Mohammed Ben Sulayem a impulsar una campaña contra en abuso en las redes sociales: “Fue una situación desagradable. Los fans de Alonso no entendieron la sanción. La gente se enteró de mi correo y recibí miles de comentarios y amenazas contra mí y mi familia, amenazas de muerte, amenazas sexuales … Por desgracia no es algo que me haya pasado solo a mí, también a muchos de mis compañeros, pero en mi caso fue peor por ser mujer. Me dijeron de todo, lo más suave, “puta”. La Fórmula 1 y en especial Fernando Alonso me apoyaron muchísimo y desde entonces la FIA trabaja para evitar el abuso online”.

Una mujer piloto en F1

La F1 está dando pasos adelante para ser más inclusiva y romper barreras de género. Cada vez son más las mujeres en puestos de responsabilidad. En 2025, Claire Dubbelman se estrenará como directora de carrera adjunta junto al titular, el portugués Rui Marques. Será la primera mujer en el cargo. Como Laura Mueller, primera ingeniera de pista de la historia con Esteban Ocon en Haas. O Hannah Schmitz, jefa de estrategia de Red Bull. Sin embargo, parece aún muy lejos la posibilidad de ver a una mujer en la parrilla.

"Es muy importante que haya mujeres dando ejemplo en determinadas posiciones, que las chicas puedan creer en alcanzar su sueño y ser como como ellas, identificarse con una persona, ya sea directora de carrera, ingeniera o piloto... Cuando yo iba con mi padre a las carreras no tenía ningún espejo en el que mirarme", valora Silvia.

"La F1 Academy está pensada como base para que algún día las mujeres piloto puedan acceder a la F1 y competir con los hombres, el automovilismo es uno de los pocos deportes donde eso es posible. También da visibilidad al problema. Todavía el número de mujeres que participan en el automovilismo es muy inferior al de los hombres, hay que incrementar esa proporción en la pirámide, desde el karting", analiza Bellot.

Admite que "es difícil que veamos a una mujer en la F1 a corto plazo, eso no pasará en un año o dos, pero estamos haciendo mucho trabajo en este sentido y esperemos que en un futuro lo que ahora parece imposible sea una realidad, que tengamos una parrilla mixta, con hombres y mujeres. Y que eso ya no sea ni siquiera noticia".