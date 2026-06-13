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FÓRMULA 1

Sigue el 'via crucis' de Alonso en Montmeló; Russell, el más rápido

El asturiano quedó a casi cuatro segundos del tiempo de George Russell y luchará por un milagro que le permita estar en Q2

Fernando Alonso, en Montmeló

Fernando Alonso, en Montmeló / Valentí Enrich / SPO

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Montmeló

Se acabaron las pruebas en Montmeló. Después de la disputa de los tres entrenamientos libres en el Circuit de Barcelona-Catalunya, es momento de extraer las primera conclusiones antes de la lucha por la clasificación de esta tarde.

La primera de ellas es el dominio de Mercedes, que no parece que vaya a ser incontestable. George Russell marcó el mejor tiempo de todos en un 1:15:679, que no es más rápido que los de este viernes, aunque tanto los McLaren como los Ferrari no parecen estar muy lejos.

GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA DE FORMULA 1. FOTO: VALENTI ENRICH

GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA DE FORMULA 1. FOTO: VALENTI ENRICH / Valentí Enrich / SPO

Piastri marcó el segundo mejor tiempo, Leclerc el tercero y Norris el cuarto. Todos a dos décimas de Russell. Nos ha faltado por ver una vuelta lanzada en condiciones óptimas de pista para el líder Kimi Antonelli, que ha sido molestado por Lance Stroll en su intento más serio. "Stroll, como siempre", decía el italiano por radio.

A la espera de la clasificación

En general, sesión lenta y poco decisiva, pues los equipos no han querido desgastar sus neumáticos viendo lo que se viene en la clasificación y sobre todo en la carrera. Temperaturas altas y se prevé que haya mucho graining.

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Nueva sesión dura para Fernando Alonso, que esta vez pudo terminar 20º tras superar a Stroll y a Bottas, aunque el finlandés quedó pronto fuera de combate por una bandera roja. A cuatro segundos se quedó el asturiano del tiempo de Russell y le espera un auténtico calvario en el casi seguro último GP de Barcelona-Catalunya del asturiano en Montmeló. A las 16:00h, la clasificación.

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