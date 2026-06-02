SIgue el misterio de Adrian Newey: ¿Aparecerá por Mónaco?

Mónaco es un fin de semana importante para Aston Martin. En clave deportiva, el sinuoso trazado del Principado, en el que la potencia no es fundamental, puede darle a Fernando Alonso su primera oportunidad de puntar este año. Y para Honda supone un nuevo punto de inflexión para averiguar si poco a poco se van resolviendo los problemas de fiabilidad y hay ‘luz al final del túnel’. Pero también se espera con atención la reaparición en escena de Adrian Newey, que hace un año eligió este gran premio para estrenarse en el paddock vestido con los colores de Aston Martin.

Y es que Newey lleva meses ‘desaparecido’, en concreto, desde la carrera inaugural en Australia (8 de marzo). Una ausencia que muchos atribuyeron en principio a sus diferencias con Honda, que expuso públicamente y sin reparos en rueda de prensa en Melbourne. Pero después de eso y de que Mike Krack, anterior team principal del equipo, haya tomado el relevo como director de pista y portavoz de Aston Martin en los circuitos, han surgido rumores que puntan a problemas de salud del ingeniero británico, de 67 años.

La prensa británica llegó a publicar de que Newey había estado ingresado en el hospital y de ahí que no se le viera en su despacho en la fábrica Silverstone. Una reciente entrevista con Franz Tost, que durante años estuvo al frente del segundo equipo de Red Bull (actual VISA RB), añadieron contexto a esta teoría: “El nuevo motor no funcionaba como esperaban. Conozco a los japoneses y estoy convencido de que resolverán el problema. Aún queda trabajo por hacer, pero si Adrian tiene salud, logrará darles un coche decente para 2027, estoy bastante convencido de ello”, dijo.

Desde Aston Martin no han querido comentar estas informaciones y aseguran que Newey sigue trabajando en el monoplaza después del desastroso arranque de temporada. Extraoficialmente, sin embargo, una fuente del equipo reconoce que efectivamente Newey ha estado enfermo, aunque nada grave o que le impida seguir al pie del cañón para tratar de resolver los problemas del AMR26. La duda es ¿le veremos en Mónaco?.