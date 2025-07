Sigue la mala racha de Sainz: "Iba bien hasta que me tocó Leclerc"

Carlos Sainz sigue sin superar la espiral negativa en la que se encuentra inmerso y este domingo, incluso ganando dos posiciones en parrilla para salir noveno, ha terminado fuera de los puntos. “Siempre nos pasa algo, empieza a ser cansino”, ha lamentado el piloto madrileño, que está sufriendo en su etapa en Williams.

Esta vez, el problema ha venido de un pulso con su ex compañero en Ferrari Charles Leclerc, con el que se ha encontrado dos veces en pista. En el primero, en la curva 4, Carlos ha podido esquivarle. Pero el segundo incidente, ya con gomas de seco en los últimos compases de la carrera, el monegasco ha perdido el control del Ferrari en su defensa con el Williams y se lo ha llevado por delante camino de la escapatoria de la curva 15. Una maniobra que ha relegado a Sainz a la 12ª posición tras su salida de pista, después de estar rodando octavo casi durante toda la carrera.

"Íbamos haciendo una buena carrera, creo que iba luchando por el séptimo o octavo en el momento que Charles, con el 'slick', ha perdido el control del coche en la curva 15 y me ha dado. Y ahí se ha acabado mi carrera porque he sufrido daños y he perdido la posibilidad de puntuar. Estoy un poco cansado, no con Charles, que el pobre ha perdido también su carrera y ha tenido una mala carrera. Pero que siempre nos pase a nosotros cuando estamos para coger buenos puntos...", ha resumido el español.

"Hoy hubiese podido acabar séptimo u octavo, hubiera sido una buena manera de puntuar. Y llega uno y pierde el control del coche y te da y te destruye el fin de semana", ha insistido Carlos ante los micrófonos de DAZN. “Es la historia de nuestra temporada hasta ahora, pero espero que la suerte cambie en algún momento", ha dicho Carlos.

Sobre la estrategia de Williams y su propio planteamiento de carrera, Sainz considera que "lo hemos hecho bien. Ha habido alguno que igual lo ha hecho todavía mejor, entrando alguna vuelta antes o alguna después a poner 'slicks' o intermedios. Tengo que revisar la carrera porque ha sido caótica, pero si nosotros íbamos séptimos o octavos cuando ya habíamos cambiado el 'slick' y iba a ser un trenecito de ahí al final, mal no lo habíamos hecho", ha sugerido. "Así que hay que estar contentos con esa parte, pero si luego llega uno y te da, pues no puedes hacer nada", ha lamentado sobre la oportunidad perdida.