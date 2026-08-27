Sigue el lío con el motor de Alonso: Aston Martin aprieta pero no ahoga a Honda

Si eres ingeniero o mecánico de Honda, no deberías temer por tu trabajo. Ni este año ni el que viene. Tal vez en 2028, aunque las opciones sean remotas si Aston Martin se atreve y da el paso de desvincularse de la firma japonesa como motorista.

La realidad es que al equipo de Fernando Alonso se le empieza a agotar la paciencia y ha dado un toque al gigante nipón, tal y como publicó Sport en exclusiva. Las reuniones entre la escudería y otros motoristas como Mercedes, el favorito si hay cambio, o Red Bull, que ha sorprendido con su nueva unidad de potencia, se han producido y son una realidad en el paddock.

Ahora, ¿cuánto hay de cierto y cuánto de amago y finta por parte de Aston Martin? El equipo británico, mientras su motor sigue atascado, mueve ficha y habla con todo el mundo, no solo con Toto Wolff, visto varias veces en el motorhome de los de Silverstone fisgoneando.

Además de con Mercedes, Red Bull entra a jugar y podría motorizar a Aston Martin dentro de dos años. El cambio, romper con Honda, sería muy complejo, más de lo que parece.

Es comprensible que la unidad de potencia que se ha sacado de la chistera un debutante como Ford, de la mano de Red Bull Powertrains, capte tu atención pues según la Federación Internacional se trata del mejor motor de la parrilla.

De echar marcha atrás y dejar de trabajar con Honda, resultaría curioso que Aston Martin volviera con Mercedes, quien les motorizaba hasta el año pasado, con todas las limitaciones que supone ser equipo cliente. Por eso precisamente miraron a Sakura. Para algunos, fue un exceso de ambición tener motor, caja de cambios, simulador, túnel de viento e ingenieros de nivel nuevos. Todo nuevo.

Así ha salido todo. En caso de haber cambio, sería en 2028, como adelantó este medio, no el año próximo. Aston Martin tiene esperanzas de que Honda recupere gran parte de su déficit la temporada que viene, mientras en esta siguen a la cola a pesar incluso de haber estrenado nuevo motor en Zandvoort. Por eso Lawrence Stroll quiere tener un plan B, por si Honda falla. Su dinero está en juego y el poderoso chasis del AMR26 está desaprovechado ahora mismo, y más con Alonso al volante.

Hablar con otros motoristas es una maniobra de meter presión. Y es más que comprensible. Ahora, sería una desvinculación muy compleja por la gran cantidad de dinero que estará aflojando Honda y por aquello de que la Fórmula 1 no pierda un motorista. Además de renombre como los japoneses.

Al final, diseñaron todo esta parafernalia de reglamento para atraer a nuevos motoristas y les ha salido de perlas: que se lo digan a Audi, Ford, Cadillac y Honda. Perder a Honda sería doloroso, antes harían la vista gorda de alguna forma.