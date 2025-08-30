En Directo
Fórmula 1
Sigue en directo y online los Libres 3 del GP de Países Bajos de F1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo hoy
En directo los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 en Zandvoort
Sergi Bescós
Última hora en directo de los Libres 3 del GP de Países Bajos de Fórmula 1 2025
Williams a pelear por los puntos
Habla Carlos sobre las buenas sensaciones del equipo Williams a pesar de los resultados.
''Tenemos buenas sensaciones. Creo que estamos cerca del top 10''.
''Veremos si podemos hacer algunos cambios para estar ahí''.
Pendientes del tiempo
Ha llovido durante la noche en el circuito pero ahora el cielo está despejado. Parece que se correrá en seco. Veremos como afecta a los equipos a la hora de elegir los pneumáticos.
Carlos busca pelear por los puntos
Carlos Sainz con +1.792s, no tuvo mucha fortuna en las dos primeras sesiones libres al no poder lograr ninguna vuelta rápida debido a las varias banderas rojas. Carlos da sensaciones que puede pelear por los puntos. Veremos si tiene más fortuna hoy en los libres 3.
Buenas sensaciones para Alonso
Tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos, Aston Marin parece que es la única escudería capaz de acercarse a los McLaren. Lando Norris terminó primero rodando a 1:09.890. Fernando Alonso a 8 milésimas, mostrando grandes sensaciones. Piastri tercero con +0.089, le siguen Russell con +0.384s y Verstappen quinto con +0.588s.
¡¡Muy buenos días desde Zandvoort!!
¡Hola Holaa Holaaa! Bienvenidos al directo de la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos.
