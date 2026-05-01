Sigue en directo los Libres 1 del GP de Miami de F1, con Fernando Alonso y Carlos Sainz, hoy, en vivo

FERRARI, CON COCHE NUEVO

Estos son el número de mejoras que lleva cada equipo para este GP de Miami, según anuncia la F1. Ferrari, con once actualizaciones, está a la cabeza. Los de Maranello quieren recortar la diferencia con Mercedes, que ganó las tres primeras carreras y lidera el Mundial. En la cola, Aston Martin, que no introduce novedades aerodinámicas. No pueden hacerlo hasta que solucionen sus problemas de fiabilidad en el motor Honda.