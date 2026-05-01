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FÓRMULA 1 | GP DE MIAMI
Sigue en directo los Libres 1 del GP de Miami de F1, con Fernando Alonso y Carlos Sainz, hoy, en vivo
Te contamos en directo y al detalle lo que ocurra esta tarde en la primera y única sesión de entrenamientos libres del GP de Miami, en formato de fin de semana sprint
FERRARI, CON COCHE NUEVO
Estos son el número de mejoras que lleva cada equipo para este GP de Miami, según anuncia la F1. Ferrari, con once actualizaciones, está a la cabeza. Los de Maranello quieren recortar la diferencia con Mercedes, que ganó las tres primeras carreras y lidera el Mundial. En la cola, Aston Martin, que no introduce novedades aerodinámicas. No pueden hacerlo hasta que solucionen sus problemas de fiabilidad en el motor Honda.
CALOR
La temperatura actual en Miami es de 30ºC (54,3ºC en la pista), con una tasa de humedad del 49.2%
¡A PISTA!
Empieza la FP1 en el estadio Hard Rock de Miami. Primeros coches en pista, entre ellos el campeón Lando Norris con un McLaren muy renovado. También ha salido Carlos Sainz con un Williams que ha logrado rebajar el exceso de peso y espera ser más competitivo a partir de esta cuarta cita del calendario.
REVOLUCIÓN AERODINÁMICA
Diez de las once escuderías de la parrilla han apostado por llevar actualizaciones a esta cuarta cita del año. Algunos han optado por una auténtica 'revolución' aerodinámica, con paquetes muy ambiciosos en Red Bull, McLaren y Ferrari, entre los 'grandes'.
MAS TIEMPO EN EL FP1
La F1 y la FIA, junto con los equipos, aprovecharon el parón del campeonato para introducir ajustes en el polémico reglamento 2026, que tantas críticas ha generado entre pilotos y aficionados. Así las cosas, teniendo en cuenta que los cambios serán efectivos ya en Miami este fin de semana, la única sesión de entrenamientos libres se extiende de los 60 minutos habituales a 90.
Alonso medita su futuro
Fernando Alonso se prepara para sufrir este fin de semana, ya que Aston Martin y Honda parecen haber solucionado el problema de fiabilidad por las vibraciones extremas que vimos en las tres primeras citas de la temporada, pero equipo de Silverstone no introduce novedades aerodinámicas "con lo cual no ganaremos en prestaciones", reveló ayer el asturiano, que aún medita si seguir una temporada más en F1.
¡ VUELVE LA F1 !
Buenas tardes, más de un mes después de la última carrera en Japón, el Mundial de Fórmula 1 vuelve a la acción este viernes con la primera y única sesión de entrenamientos libres del GP de Miami, antes de que en horario nocturno en España (22.30) se dispute la clasificación para la sprint del sábado.
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