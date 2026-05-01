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FÓRMULA 1 | GP DE MIAMI

Sigue en directo los Libres 1 del GP de Miami de F1, con Fernando Alonso y Carlos Sainz, hoy, en vivo

Te contamos en directo y al detalle lo que ocurra esta tarde en la primera y única sesión de entrenamientos libres del GP de Miami, en formato de fin de semana sprint

La F1 vuelve a la acción en Miami

La F1 vuelve a la acción en Miami / @F1

Laura López Albiac

Laura López Albiac

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