En directo
FÓRMULA 1 | GP DE MIAMI
Carrera sprint F1 GP de Miami 2026, en directo: Alonso y Sainz, resultados y última hora en vivo
Te contamos en directo y al detalle la carrera sprint del Gran Premio de Miami, cuarta cita del calendario 2026, que llega tras un largo parón de cinco semanas sin competición
Vuelta 4 de 19
recordamos que antes de empezar está fuera Niko Hulkenbeger. Su Audi salió ardiendo cuando iba camino de la parrilla de salida.
Vuelta 3 de 19
Pocos cambios en estos primeros giros. Norris sigue al frente, por delante de Piastri y Leclerc. Antonelli y Russell se mantienen cuarto y quinto, con Hamilton y Verstappen muy pegados. Hay pocas diferencias entre ellos.
Vuelta 2 de 19
Norris mantiene la primera plaza al primera paso por meta a 2.1 de su compañero. Fernando Alonso mantiene la vigésima plaza, mientras que Sainz pelea con Checo Pérez por la decimoquinta.
Vuelta 1 de 19
Han salido muy bien también los dos Alpine, con Gasly octavo por delante de Colapinto. Antonelli y Rusell van cuarto y quinto.
Vuelta 1 de 19
Han salido a la perfección los dos McLaren, con el Ferrari de Leclerc. El que lo ha hecho fatal es Kimi Antonelli que ha perdido vartios puestos y tendrá que remontar.
Llegando los últimos coches a la parrilla de salida. Se coloca Stroll en la última posición... parpadean las luces, se enciende el semáforo.
Antes de que arranque la sprint, recordamos que el horario de la carrera de mañana podría cambiar. Las previsiones de tormenta eléctrica para el horario previsto (22.00 horas) podrían hacer que la FIA adelante el inicio. Les contaremos lo que decidan.
Ya está en marcha la vuelta de formación de esta carrera sprint del GP de Miami.
Una de las sopresas de esta sprint la tenemos en Alpine. Franco Colapinto, después del baño de masas que se dio hace unos días en Buenos Aires, llega enchufado a Miami y saldrá octavo, con su compañero Gasly en la décima plaza.
Recordamos que en la primera sprint de este año, en el GP de China, Ferrari fue uno de los grandes vencedores, con Leclerc y Hamilton en la segunda y tercera posición del podio, respectivamente. La victoria fue para George Russell, que sale hoy algo retrasado, en la sexta plaza.
- Flick ficha a Xavi Espart para la próxima temporada: apunta al primer equipo
- El Barça prepara un golpe de mercado con el fichaje de un jugador del Dortmund
- El Barça estima más de 80 millones de ingresos con el Spotify Camp Nou
- Lewandowski puede cerrar el círculo
- Juanma Rodríguez tiene claro quién debe ser el entrenador del Real Madrid: 'Es la solución
- La estrategia de Jorge Mendes para cerrar el fichaje de Bernardo Silva por el Barça
- La última locura de mercado por Bernardo Silva
- El Chelsea ya mueve ficha en el lateral: ¿Vía libre por Cucurella?