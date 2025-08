GP de Hungría: Norris lidera el séptimo doblete de McLaren y Alonso, quinto, brilla en Hungría

Lando Norris ha conseguido una agónica victoria en el Gran Premio de Hungría por delante de su compañero Oscar Piastri, que le ha presionado en un final de infarto y afronta el largo parón estival de la Fórmula 1 al frente del campeonato, aunque ya por solo 9 puntos de su compañero.

El británico ha compensado una mala salida que le ha hecho caer de la tercera a la quinta posición y tras apostar por una estrategia de una sola parada ha conseguido liderar el doblete de McLaren, séptimo del año y cuarto consecutivo para la escudería de Woking, lo que da una idea del actual dominio de los coches 'papaya'.

George Russell ha sido tercero en el podio y ha dejado a Charles Leclerc y Ferrari sin premio después de que el monegasco lograra ayer una pole que le permitía aspirar a más. Fernando Alonso, también a una parada, ha brillado en la salida, con un adelantamiento magistral a Norris y ha completado su mejor fin de semana del año, después 14 grandes premios. También Aston Martin puede estar satisfecho del botín en Hungría, con Lance Stroll en séptima posición. Todo lo contario que Carlos Sainz y Williams, de nuevo sin puntos (14º).

Alonso, lanzado

Charles Leclerc, que por primera vez este año salía en pole con Ferrari, ha conservado su ventaja en la salida, mientras Norris ha intentado atacar a su compañero Piastri, que le ha bloqueado, permitiendo ‘pescar en río revuelto’ a Russell y Alonso. Los dos han ganado posición a costa del británico, que ha caído a la quinta plaza tras la primera curva.

Los pilotos que han apostado por arrancar con duros, Hamilton y Gasly, han sufrido de entrada con su estrategia, mientras Sainz, con blandos y planteamiento diferente, sin nada que perder, progresaba para situarse duodécimo.

Norris, letal con el McLaren, solo ha necesitado tres vueltas para dar caza al Aston Martin de Alonso, mientras que Verstappen adelantaba a su compañero Stroll para ser séptimo, con el júnior Bortoleto (Sauber) en el punto de mira, aunque sin conseguir acechar al brasileño.

Leclerc, a ritmo de vuelta rápida, seguía poniendo tierra de por medio y tras diez vueltas la diferencia con Piastri era ya de 3 segundos. El australiano, con una buena gestión de neumáticos, ha optado por un cambio de ritmo, aunque sin llegar a inquietar al de Ferrari en los compases iniciales.

Estrategia

Las bajas temperaturas y la poca degradación en el Hungaroring han inclinado la balanza de algunos a intentar una única parada, entre ellos Alonso y Norris. Piastri ha sido el primer McLaren en parar, intentando un undercut con Leclerc, aunque la jugada no ha surtido efecto el monegasco ha mantenido la ventaja tras su pitstop.

Norris y Alonso seguían en pista con medios y copando las dos primeras plazas, con fecha de caducidad a la espera de sus respectivas paradas y atentos a su mejor ventana. Leclerc, Piastri y poco después Russell, con duros ya en temperatura, han superado a Fernando, quinto, pendiente del tráfico y de Verstappen y Hamilton, que libraban su particular pulso -de alta tensión -, por detrás del asturiano.

Norris ha estirado su primer stint con medios 32 vueltas y ha vuelto a pista cuarto, precedido por Leclerc, Piastri y Russell, mientras Alonso ha decidido olvidarse de Verstappen y continuar en pista. Leclerc ha entrado por segunda vez cumplidas 40 vueltas, justo cuando Fernando ha hecho su primera parada, mientras Red Bull sugería a Max intentar llegar al final. "Es nuestra mejor oportunidad", le han dicho por radio al neerlandés, quinto provisional.

Piastri y Russell también han hecho su segundo pitstop. "No me importa lo que haga Leclerc", ha lanzado el líder del Mundial, buscando imponer su propio planteamiento, mientras Norris comandaba la carrera tratando de dosificar la vida de sus neumáticos, aún con 23 vueltas por delante. A Verstappen, sin gomas, no le ha quedado más remedio que cambiar de planes, permitiendo a Fernando escalar al quinto puesto.

Leclerc no ha podido defenderse del ataque fulminante de Piastri, cayendo a la tercera posición. "Es frustrante, vamos a perder el podio. El coche es inconducible", protestaba Leclerc al muro de Ferrari, viendo que Russell estaba cada vez más cerca .

El sueño de una victoria de la Scudería en Hungría, se desvanecía y el desenlace de la carrera se convertía en un vibrante cara a cara entre los dos pilotos del McLaren, que se están jugando el Mundial este año y llegaban a Hungría separados por 16 puntos.

Sainz ha hecho su parada ya con demasiado tráfico para intentar progresar hasta los puntos, a pesar de su buen ritmo en los últimos compases. Piastri seguía recortando distancias con Norris y Russell, tirando de DRS, consumaba los peores augurios de Leclerc, al adelantarle a falta de ocho vueltas. La agresiva defensa del monegasco ha estado a punto de causar un accidente, el de Mercedes ha reclamado sanción y los comisarios han anotado el incidente, al igual que otro que ha enfrentado a Sainz y Gasly.

Norris, vulnerable después de apostar a una parada, ha afrontado las ultimas tres vueltas mirando por el retrovisor, con su compañero Piastri en DRS, a menos de 7 décimas. El australiano lo ha dado todo, pero Lando ha resistido para marcharse de vacaciones a solo 9 puntos de su compañero en el Mundial.

Russell ha acompañado en el podio a los de Woking, que han firmado su séptimo doblete del curso, cuarto consecutivo. Leclerc ha terminado cuarto a pesar de recibir cinco segundos de penalización y Fernando Alonso, quinto, en su mejor carrera de la temporada. Cara para el asturiano y Aston Martin, con Stroll séptimo y un buen botín de puntos. Y cruz para Sainz, 14º y de nuevo fuera de los puntos con Williams.