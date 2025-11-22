Sigue el calvario de Hamilton en Ferrari: ¡Saldrá último en Las Vegas!

Desde el GP de Brasil 2017, Lewis Hamilton no salía último en una carrera de Fórmula 1. En aquella ocasión fue por un accidente cuando ya había certificado el título. Esta vez la situación es bastante más grave, ya que llega en una temporada, la primera con Ferrari, que está siendo un desastre absoluto para él.

El heptacampeón protagoniza la peor racha de un debutante en Maranello, de momento ya con 21 grandes premios sin podios. Y ocupa la sexta posición del Mundial de pilotos con 148 puntos, 66 menos que su compañero Charles Leclerc y la friolera de 242 menos que el actual líder del campeonato Lando Norris.

Después de las duras –y sorprendentes- críticas del presidente de Ferrari John Elkann a sus pilotos, asegurando que debían “hablar menos y centrarse en pilotar”, Lewis llegó a Las Vegas decidido a replicar en la pista. “Vamos todos en el mismo barco y todos queremos mejorar, tenemos una responsabilidad”, dijo, en son de paz.

Se subió al SF-25 para cerrar el viernes sin demasiado brillo (11º). Y este sábado en clasificación, solo relució la purpurina plateada de su casco especial para Las Vegas. La lluvia ha convertido el circuito en una pista de patinaje y para Hamilton ha sido una completa debacle.

"No tengo palabras. No ha sido suficientemente bueno, no podía meter temperatura en los neumáticos, tenía mucho subviraje y uno de mis frenos delanteros se cristalizó, era difícil parar en las curvas", ha comentado Hamilton en el corralito de las televisiones.

"Es muy frustrante, porque tras los Libres 3 sentía que el coche iba genial y pensaba que iba a ser un gran día, pero ha acabado siendo el peor, no podemos ir más a peor que esto", ha rematado.

"Me sacaron banderas amarillas en la última curva y al llegar a la curva 17 también había bandera amarilla, así que tuve que levantar el pie del acelerador y cuando crucé la meta ya estaba roja. Eso fue todo", ha justificado Lewis, que es el primer piloto, desde Giancarlo Fisichella en 2009, que clasifica último con Ferrari.

Para su compañero Leclerc, noveno, la historia fue menos dolorosa, pero aún así no tuvo ninguna oportunidad de pelear por la pole: "Hemos tenido problemas con la lluvia durante siete años. Siempre había sido uno de mis puntos fuertes en las categorías inferiores, pero cuando llegué a Ferrari nunca encontré el feeling en agua. Y siempre es así. Probamos cosas diferente, pero no hay nada que hacer. No tengo explicación, pero empieza a ser un poco largo... Cada vez que hay un poco de lluvia ya sabemos qué esperar".