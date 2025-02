Siga en directo la presentación de la F1 en Londres: Equipos, novedades y los coches de Sainz y Alonso

Dos horas de show

La presentación conjunta con los 10 equipos de la F1 2025 arrancará a las 21:00 hora española, cuando en Londres sean las 20:00h. La duración en el evento será de unas dos horas, ya que también habrá artistas invitados a la velada, como Kane Brown, Machine Gun Kelly y Take That. Además, Brian Tyler, el compositor del ya famoso himno de Fórmula 1, interpretará "Are We Dreaming".