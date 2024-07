Así ha sido la tensa radio de Norris y McLaren

McLaren ha conseguido un extraordinario doblete en el GP de Hungría con Oscar Piastri y Lando Norris, pero con polémica añadida por las decisiones del muro. Cuando el australiano lideraba sobre el británico, el equipo ha optado por priorizar la parada en boxes de Norris en el último cambio de neumáticos y el británico ha vuelto a pista por delante de Piastri. Los de Woking le han pedido a Lando que cediese la posición, cosa que finalmente ha hecho, aunque a regañadientes, recordándoles que es él quien está luchando por el Mundial.

El diálogo que han mantenido por radio Norris y su ingeniero de pista delata el malestar que han causado las decisiones de McLaren, que ha parado a Lando antes que a Piastri para defenderse de un posible ataque de Lewis Hamilton. Oscar , al volver a pista, no ha podido seguir el ritmo de su compañero y la diferencia entre ambos pilotos ha llegado a aumentar hasta los seis segundos.

"Lando, Oscar acaba de parar. Ha salido por detrás de ti. Nos gustaría restablecer las posiciones a tu gusto", le ha informado a Lando Norris su ingeniero de pista. "Me habéis hecho parar a mí primero, ¿no?", ha preguntado el '4'. "Eso no importa", ha respondido el técnico. "A mí sí", ha zanjado Norris.

Minutos más , el equipo le ha recordado a Lando que debía conservar sus gomas ante la alta degradación en el asfalto del Hungaroring: "Estás estresando el neumático en las curvas 4, 6, 9 y 11. Tienes a Oscar a 3,5 segundos. Seguro que harás lo correcto. Hiroshi está preocupado por los neumáticos. Quedan diez vueltas. Creemos que ambos estáis gastando mucho las gomas. Ten presente cada reunión que hemos tenido los domingo por la mañana", le ha dicho su ingeniero a Norris.

"Sí, pero decidle a Oscar que intente alcanzarme, por favor", ha contestado el piloto británico. "Lando, no puede alcanzarte. Está intentando subir el ritmo, pero no sirve de nada", ha respondido Joseph. "Tengo gomas más jóvenes. No os estreséis, todavía le quedan. De todas formas, le hubiera intentado hacer el 'undercut'", ha dicho Lando.

"Lo hemos hecho por el bien del equipo. La mejor manera de ganar un Mundial es trabajando en equipo. Necesitarás a Oscar y él te necesitará a ti", ha matizado el ingeniero de Norris para zanjar con el episodio.

Norris ha acabado aceptando las órdenes y ha dejado pasar a Oscar Piastri, que se ha llevado su primera victoria en la Fórmula 1. A pie de podio, la cara de Lando era un 'poema'. Y ante los micrófonos, ha reconocido su disgusto por la situación.

"Esta carrera duele, he perdido puntos importantes para el campeonato. Me dijeron que si salía el safety car y no le dejaba pasar, quedaría como un capullo", ha lanzado Norris.