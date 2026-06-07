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FÓRMULA 1

Así ha sido el abandono de Max Verstappen en Mónaco

El tetracampeón, que partía segundo tras su gran clasificación del sábado, se ha quedado parado en la salida y se ha retirado tras romper motor

Max Verstappen, KO en Mónaco

Max Verstappen, KO en Mónaco / Red Bull

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Drama total para Max Verstappen en Mónaco. El tetracampeón, que el sábado firmó una soberbia actuación en clasificación, se quedó a solo 43 milésimas de la pole de Kimi Antonelli y arrancaba segundo en parrilla, se ha quedado 'clavado' en la salida y ha tenido suerte de que ninguno de los coches a los que precedía le acabara impactando en un margen tan estrecho de trazado.

Max, que había advertido a los comisarios de la posición incorrecta del Mercedes de George Russell en la caja de salida, ha sufrido en sus propias 'carnes' la crudeza de las carreras cuando no tienes la suerte de tu lado. Y aunque ha conseguido arrancar el coche y llevarlo al box, no ha tenido más remedio que abandonar, reportando una rotura de motor de su Red Bull.

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Un jarro de agua fría para Max y también para el gran premio y los aficionados. Y es que si algún piloto tenía oportunidad de desafiar al poleman Antonelli en un circuito que no permite adelantar, era precisamente el tetracampeón neerlandés.

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