Shintaro Orihara, jefe de ingenieros de Honda Racing, optimista con el nuevo motor: "Estamos emocionados"

El Gran Premio de los Países Bajos que se disputará en Zandvoort del 21 al 23 de agosto está llamado a ser el inicio de la nueva etapa de Aston Martin. Después de estrenar un paquete de mejoras en Hungría justo antes del parón estival, en la cita neerlandesa llegará la nueva versión del motor Honda que debe poner fin a los problemas que ha sufrido la escudería en la primera mitad de la temporada. O al menos reducirlos.

Con esos primeros cambios introducidos en Hungaroring que afectaban a la aerodinámica, Aston Martin dio un pequeño paso adelante con un AMR26 más manejable. Ahora falta la segunda parte para dar paso a un AMR26B en el que hay puestas muchas esperanzas. Honda Racing confía en que el trabajo realizado durante todos estos meses y espera poder confirmarlo con buenas sensaciones en esta primera prueba. "Estamos emocionados de traer el nuevo motor de especificaciones a los Países Bajos y ya veremos cómo nos va", afirmó Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda Racing en un vídeo difundido por la compañía.

"No puedo revelar las cifras exactas pero hemos alcanzado nuestro objetivo interno y confío en lo que los chicos de la fábrica de HRC en Sakura han logrado con el motor de la especificación 2; estamos muy ilusionados", avanzó el ingeniero japonés.

Crawford, durante el 'filming day' / Aston Martin

"Vamos a llevar el nuevo motor de especificación a los Países Bajos y ya veremos en qué punto nos encontramos", insistió Orihara, moderado respecto a las opciones de la nueva unidad de potencia, una vez se ponga en la pista, ya que hasta el momento solo se ha probado en la fábrica, a excepción del filming day que se realizó tras el GP de Hungría con Jak Crawford al volante.

Orihara, que responde en la publicación a varias preguntas de aficionados, no pudo revelar demasiado del nuevo motor. "Es un secreto", afirmó, aunque pudo avanzar algunos detalles. "Nos centramos en mejorar el rendimiento del motor, digamos, en acelerar la combustión", indicó. "Cambiamos la cámara libre para acelerar la combustión y también modificamos la forma del pistón para conseguir una buena combustión. Además, modificamos algunos sistemas de lubricación para reducir la fricción, así que asumimos un riesgo bastante grande para mejorar el rendimiento del motor", desarrolló el ingeniero japonés.

Relación productiva

Orihara habló también sobre la relación que Honda mantiene con la escudería que dirige Lawrence Stroll. "Hemos consolidado nuestra relación entre Aston Martin y Honda, no solo en lo que respecta a los camiones, sino también a la fábrica. Nuestra relación fue buena desde el principio, pero también hemos superado momentos difíciles; se ha ido fortaleciendo a lo largo de la temporada y ahora creo que nos encontramos en una posición bastante buena en lo que a nuestra relación se refiere", explicó.