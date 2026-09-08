Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda Racing, confiado con el motor del Aston Martin: "Madrid se adaptará mejor a nuestro paquete"

Después de un Gran Premio de Italia para olvidar, Aston Martin afronta este fin de semana uno de los grandes premios de casa para Fernando Alonso. El asturiano no pudo finalizar la carrera en Monza tras 25 vueltas después de una salida de pista en Lesmo y el coche de su compañero Lance Stroll se quedó parado tres giros después por un fallo hidráulico.

Pasada página de la cita transalpina, equipo y piloto miran con optimismo hacia el estreno de Madrid como sede de un Gran Premio de F1, el primer escenario nuevo al que se enfrentan desde 2023. “Para los próximos Grandes Premios, sabemos que habrá algunos en los que lucharemos y en otros sufriremos, carreras en las que estaremos mejor, quizás el próximo finde sea una de nuestras oportunidades”, afirmó Alonso tras Monza.

En Honda Racing, confían en que el circuito madrileño se adapte a las condiciones de la nueva unidad de potencia que estrenaron en el GP de Países Bajos. "Es la primera vez que visitamos el MADRING, y se trata de un circuito con características mixtas, ya que combina un circuito urbano con unas instalaciones permanentes", avanzó el ingeniero jefe del fabricante japonés, Shintaro Orihara, en su habitual análisis previo a cada cita.

Cara y cruz en dos pruebas

Para el nipón, como siempre, "la manejabilidad va a ser importante". "Hemos disputado dos carreras tras la introducción de la unidad de potencia de la especificación 2, que han presentado características diferentes, y esta semana llevaremos lo aprendido a Madrid, especialmente en lo que respecta a la manejabilidad y la gestión de la energía", indicó, en referencia a las buenas sensaciones que presentó el nuevo motor en Zandvoort y el bajón de rendimiento que sufrió en Monza.

Con los datos obtenidos hasta el momento, Orihara considera que "Madrid se adaptará mejor a nuestro paquete" y afirmó que "nos esforzaremos por trabajar durante todo el fin de semana para situarnos en la mejor posición posible con lo que tengamos a nuestra disposición".