Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda Racing: "Hungaroring es un circuito menos exigente, podemos esperar un mejor rendimiento"

El Mundial 2026 de Fórmula 1 desembaraca este fin de semana en Budapest para el Gran Premio de Hungría. Un cita que no solo marcará el inicio del parón estival sino que debería suponer el punto de inflexión para Aston Martin. El principio del fin de la travesía que atraviesa el equipo de Fernando Alonso con la entrada en vigor del cambio de normativa. El nuevo motor prometido por Honda deberá esperar hasta después de vacaciones pero en Hungría el AMR26 podrá contar ya con un chasis renovado que debería ayudar a resurgir.

En Honda, mientras trabajan en la nueva unidad de potencia que estará disponible en el Gran Premio de Países Bajos (del 21al 23 de agosto), están siguiendo muy de cerca los cambios en el chasis, tal y como afirmó Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda Racing.

"El tema más comentado de cara al Gran Premio de Hungría es que el equipo Aston Martin presentará su mejora del chasis. Estamos colaborando estrechamente con ellos para ayudarles en los aspectos relacionados con la integración de la unidad de potencia, por lo que la FP1 será una sesión muy importante para comprobar su funcionamiento", avanzó el japonés en su habitual discurso previo a cada Gran Premio.

"Hungaroring es un circuito menos exigente para la unidad de potencia, por lo que es posible que podamos esperar un mejor rendimiento a pesar de no contar aquí con nuestro motor de especificación B", comentó Orihara, que recordó también que la cita en Hungría "suele ser una carrera con temperaturas elevadas, así que también tendremos que comprobar los elementos de refrigeración al comienzo del fin de semana".