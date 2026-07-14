Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda Racing, pone fecha al final del sufrimiento de Aston Martin: "Nos quedan dos carreras más antes de estrenar el nuevo motor"

La travesía por el desierto de Aston Martin en el Mundial 2026 podría tener ya fecha de caducidad: el Gran Premio de los Países Bajos. Esa esa la fecha marcada por Honda Racing para introducir el nuevo motor que cambiará la situación de la escudería en el campeonato. Por delante, tan solo dos pruebas, el Gran Premio de Bélgica que se disputa este fin de semana, y el Gran Premio de Hungría que marcará el parón veraniego y en el que está previsto un paquete de mejoras en el chasis del AMR26.

"Nos quedan dos carreras más antes de estrenar el nuevo motor", confirmó Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda Racing, en su habitual análisis previo a cada Gran Premio. "Es importante seguir aprendiendo con esta especificación actual, para poder aplicar los conocimientos adquiridos sobre la gestión de la energía en futuras carreras, como Monza, donde también hay largas rectas", indicó el japonés.

Antes de que lleguen esas esperadas mejoras, queda por delante una prueba complicada en un circuito emblemático y exigente como Spa Francorchamps, con una longitud de 7.004 kilómetros, lo que lo convierte en el más largo del campeonato, "y es también uno de los más populares entre pilotos y aficionados", tal y como remarcó Orihara.

"Se trata de un circuito técnico para los pilotos, con tramos de curvas complejos... La combinación de largas rectas y curvas de alta velocidad lo convierte en un circuito muy exigente también para los ingenieros, tanto a la hora de predecir la aplicación del acelerador como de gestionar el despliegue de energía a lo largo de la vuelta", apuntó Orihara, que avanzó que "será una prueba para los fabricantes en cuanto a la gestión de la energía, por lo que debemos plantearnos cómo utilizaremos la potencia del MGU-K en las largas rectas".

"La recuperación de energía aquí es bastante limitada, incluso teniendo en cuenta la longitud del circuito. Esto hace que sea aún más importante acertar con el plan de despliegue Las rectas también suponen una exigencia para la unidad de potencia en general, no solo en cuanto a rendimiento, sino también en cuanto a fiabilidad", concluyó al respecto el ingeniero jefe de Honda Racing.

Las condiciones climatológicas: una incógnita

Por otro lado, más allá de la gestión de energía, en Spa tocará estar pendientes de otro elemento clave: el tiempo. "Una incógnita añadida son las condiciones meteorológicas cambiantes del circuito. En Silverstone se mantuvo seco, por lo que Spa podría ser la primera ocasión en la que tengamos condiciones de lluvia auténticas en una sesión. En cuanto al tiempo, aquí puede pasar cualquier cosa", señaló Orihara.