Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda Racing: "En Montecarlo podemos ganar tiempo por vuelta gracias a la manejabilidad"

El Mundial de Fórmula 1 afronta su sexta cita del campeonato 2026 en un escenario emblemático como las calles de Montecarlo, una cita en la que la potencia de los monoplazas pierde eficacia y la pericia del piloto gana protagonismo.

Una característica a la que se agarran en Aston Martin para afrontar con buenas sensaciones esta nueva prueba. "El Circuito de Mónaco es único, y nuestras unidades de potencia requieren una preparación específica para adaptarse a las condiciones. Hemos llevado a cabo sesiones específicas de «driver-in-loop» (simulador con piloto) en el AMR Technology Campus para optimizar nuestra configuración de gestión de la energía", avanzó Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda, en la previa del GP.

Más allá de la gestión de energía, el japonés señaló otro punto que será clave en la cita monegasca, la refrigeración. "Los tramos a baja velocidad de Mónaco lo hacen complicado. Tenemos que encontrar una buena configuración de refrigeración, trabajando en estrecha colaboración con el equipo Aston Martin Aramco Formula One para lograrlo tanto en aire limpio como en condiciones de tráfico denso, algo habitual aquí", apuntó.

Fernando Alonso en Montreal / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / POOL / POOL / EFE

Vuelta a la doble sesión de libres

Después de los GP de Miami y Canadá, ambos con carrera sprint, la competición volverá a su formato habitual en Mónaco, con dos tandas de libres en la jornada del viernes, lo que supone tres horas de pruebas que necesitan en Aston Martin para seguir evolucionando el AMR26. "Este fin de semana tenemos tres horas de entrenamientos, por lo que es fundamental optimizar la gestión de la energía y el uso de la pista durante las mismas", avanzó Orihara.

"Obtener los comentarios de los pilotos durante este tiempo también será primordial, ya que la gestión de la energía tiene un impacto significativo en la manejabilidad. Mónaco tiene muchas curvas a baja velocidad, por lo que es fundamental maximizar la manejabilidad para darles la máxima confianza. Aquí podemos ganar tiempo por vuelta gracias a la manejabilidad", zanjó el japonés en su habitual análisis previo a los grandes premios.

Una visión optimista teniendo en cuenta la situación actual de Aston Martin en el campeonato, con Lance Stroll y Fernando Alonso cerrando la clasificación general de pilotos. Como los Cadillac y el Audi de Nico Hulkenberg, la escudería de Lawrence Stroll no ha podido sumar todavía ningún punto y ni siquiera han estado cerca de poder hacerlo.

De cualquier manera, la singularidad de Mónaco podría hacer que los AMR26 tuvieran la oportunidad de pelear por mejores posiciones. Por el momento, y mientras entra en juego el nuevo Plan ADUO es lo único a lo que puede agarrarse Honda y Aston Martin, que ya avanzaron que no habrá mejoras importantes hasta al menos, este verano.