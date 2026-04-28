Shintaro Orihara, Director General de Pista e Ingeniero Jefe de Honda Racing: "No esperamos grandes avances en Miami"

La Fórmula 1, después de un parón impuesto de más de cinco semanas, regresa con el Gran Premio de Miami. Una cita donde retomar la competición y empezar a comprobar dónde se encuentran los diferentes equipos.

En Honda Racing, proveedor de motores de Aston Martin, afirman que el paréntesis les ha servido para mejorar algunos de los aspectos que les han impedido ser competitivos en las tres carreras disputadas. "Ha sido un período largo pero intenso entre las carreras, con mucho trabajo ocurriendo en colaboración con Aston Martin tanto en Japón como en el Reino Unido", explicó Shintaro Orihara, Director General de Pista e Ingeniero Jefe de Honda Racing, en la previa de Miami.

Gp de Miami de F1 / F1

"El Gran Premio de Japón mostró que el trabajo va en la dirección correcta y nos ayudó a encontrar la motivación para seguir avanzando", afirmó el japonés en declaraciones difundidas por el equipo. "Después de esa carrera, aprovechamos la oportunidad para mantener uno de los AMR26 en el lugar para pruebas estáticas adicionales en Sakura por primera vez, enfocando nuestros esfuerzos en reducir las vibraciones y, por lo tanto, aumentando la fiabilidad", explicó al respecto del trabajo realizado estas semanas.

Orihara se mostró optimista y aseguró que "hemos logrado cierto progreso, lo que nos permite implementar más contramedidas en Miami y más adelante en la temporada", aunque matizó que "siendo realista, este progreso no tendrá un impacto visible en el rendimiento de la unidad de potencia en la pista así que no deberíamos esperar grandes avances aquí".

"Miami es el primer circuito del calendario de 2026 con muchas curvas de velocidad lenta. Es una pista única, con dos secciones largas de acelerador a fondo y varias curvas de velocidad lenta. Esta combinación la hace interesante para encontrar el compromiso en la configuración del coche", continuó el director general de pista de Honda en su extenso mensaje.

Fernando Alonso, durante el GP de Japón / AFP7 vía Europa Press

Peculiaridades de Miami

"En el lado de la unidad de potencia, se trata de mejorar la manejabilidad a través del sector de baja velocidad, y optimizar la gestión de energía en esta sección es un factor clave para maximizar el rendimiento", explicó Orihara, recordando que "Miami también es el primer fin de semana de carrera cálido de la temporada, así que es fundamental mantener las temperaturas de la unidad de potencia bajo control con estas nuevas regulaciones".

Por último, destacó que "el Gran Premio de Miami es un fin de semana de Sprint, lo que significa que solo tenemos una sesión de práctica –aunque sean 90 minutos para optimizar todos los ajustes de datos bajo las nuevas regulaciones y definir las mejores especificaciones de refrigeración antes de la clasificación de Sprint, lo que hace que el FP1 aquí sea muy importante".