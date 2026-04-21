Shintaro Orihara, Director General de Pista e Ingeniero Jefe de Honda Racing: "Estamos trabajando sin descanso"

El Mundial de Fórmula 1 afronta ya las últimas semanas del parón impuesto por el conflicto en Oriente Medio y los diferentes equipos apuran ya los últimos días antes de que regrese la competición del 1 al 3 de mayo con el GP de Miami.

Más allá de los equipos, los motoristas también han estado trabajando en mejoras, entre ellos Honda, uno de los que ha levantado más críticas en los primeros compases de la temporada. Entre sus clientes se encuentra Aston Martin, que ha sufrido los problemas del motor nipón, pero desde Japón han querido lanzar un mensaje de calma y optimismo, además de mostrar que no han perdido el tiempo.

"El impulso continúa. Desde el Gran Premio de Japón, los ingenieros de Honda Racing Corporation (HRC) y el equipo Aston Martin Aramco Formula One han estado trabajando sin descanso en Sakura, enfocados en soluciones", explicó Honda Racing en un vídeo publicado hoy en sus redes sociales.

En la publicación Honda se apoya en el discurso de uno de sus hombres fuertes, Shintaro Orihara, Director General de Pista e Ingeniero Jefe de Honda Racing. "Como ya sabéis, los GP de Bahrein y de Arabia Saudí se aplazaron, pero eso no significa que el trabajo se haya detenido. Tras el GP de Japón, miembros del equipo Aston Martin de F1 y el HRC han estado trabajando juntos en el centro de investigación y Desarrollo de HRC en Sakura, a unas tres horas de Tokio", empieza explicando el japonés.

"Hemos estado trabajando sin descanso para mejorar nuestras contramedidas, y seguiremos trabajando a medida que nos acerquemos a la próxima carrera de F1 en Miami. Sabemos que algunas cosas llevarán tiempo, pero seguiremos colaborando con ahínco", asegura Orihara, que emplaza a los aficionados al " segundo fin de semana sprint, en Miami".