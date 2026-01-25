El Shakedown de Barcelona inaugura la nueva era de la F1 en el Circuit

Bajo la denominación oficial de Barcelona Shakedown, este lunes 26 de enero arranca en el Circuit una revolucionaria pretemporada de Fórmula 1, con cambios radicales en el reglamento técnico y de motores.

La nueva generación de monoplazas rodará en el trazado catalán durante cinco días, del 26 al 30 de enero, aunque los equipos solo podrán elegir tres días de pruebas.

Serán unos test atípicos, ya que se desarrollarán íntegramente a puerta cerrada, lejos de las miradas del público y a los medios de comunicación. Este anticipo de lo que nos espera la temporada 2026 puede deparar emociones ‘fuertes’, sorpresas y también los lógicos problemas de juventud. Y por ello podría pensarse que los equipos prefieren que todo ello suceda sin publicidad, aunque por otra parte es una decisión difícil de entender.

Sin cámaras y sin Williams

Liberty ha dejado entrever que este secretismo es por deseo de las escuderías, pero lo cierto es que todas las que ya han presentado sus monoplazas lo han hecho buscando la máxima promoción y algunos incluso difundiendo imágenes de sus coches ya en pista, aprovechando la fórmula del 'filmming day' para lucir sus nuevas decoraciones.

Aunque aún no son oficiales los horarios, se estima que empiecen a las 09:00 horas y terminen a las 18:00 horas (horario peninsular español), con un descanso para comer de 13:00 a 14:00 horas.

La pretemporada comenzará con una ausencia destacada, ya que Williams no llegará a tiempo para esta primera de tres tandas de ensayos previstos antes de que el Mundial alce el telón en Australia, del 6 al 8 de marzo. Tampoco estará el vigente campeón, McLaren en la primera jornada, aunque los de Woking sí tienen previsto rodar a lo largo de la semana.

El reglamento de la Fórmula 1 para 2026 introduce cambios significativos centrados en la aerodinámica, la unidad de potencia y la sostenibilidad. Los monoplazas serán más cortos y ligeros, con aerodinámica activa y motores con mayor aporte eléctrico, además de utilizar combustible 100% sostenible.

En lo que va de año, algunas escuderías han presentado ya sus monoplazas, como es el caso de Mercedes, Red Bull, Mercedes, Ferrari, Alpine, Haas y Racing Bulls. De las dos incorporaciones nuevas, Audi y Cadillac, solo la primera ha desvelado el diseño del que será su primer coche en la F1.

El Circuit de Barcelona-Catalunya se convierte nuevamente en el laboratorio del Gran Circo, demostrando que es uno de los trazados favoritos de equipos y pilotos para ponerse a prueba por distintos motivos. Primero, por su gran complejidad y su combinación de curvas rápidas y lentas, además de dos largas rectas. En segundo lugar, por su larga trayectoria y vinculación con el certamen mundialista, sin olvidar la modernidad de sus instalaciones, recientemente renovadas.

El Campeonato del Mundo volverá a pisar territorio catalán del 12 al 14 de junio para celebrar la novena prueba puntuable del calendario 2026, que se estrena como Gran Premio de Barcelona-Catalunya. A la espera de que fructifiquen las negociaciones con la FOM para la renovación, que sigue en el aire, este es el último gran premio que tiene firmado ahora mismo el Circuit.