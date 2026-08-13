De sesiones de DJ a paseos en yate o pedidas de matrimonio: así aprovechan sus vacaciones los pilotos de F1

Después de una exigente primera mitad de temporada, el paddock de la Fórmula 1 se encuentra en pleno parón estival, recargando fuerzas de cara al próximo compromiso que tendrá lugar en menos de una semana. El Gran Premio de los Países Bajos (del 21 al 23 de agosto) marcará el final de las vacaciones pero mientras, los pilotos apuran sus últimos días libres con un variado abanico de propuestas.

Entre los destinos preferidos para los pilotos se encuentra Cerdeña. La conocida isla italiana ha visto pasar por sus costas a Charles Leclerc. El monegasco ha disfrutado de unos días de sol y mar junto a su esposa Alexandra Saint Mleux en las que son sus primeras vacaciones como marido y mujer. Será además su último verano antes de convertirse en padres ya que la futura pareja se encuentra esperando a su primer hijo.

El mismo destino, aunque en otro 'mood' ha sido elegido por el líder del campeonato, Kimi Antonelli. El joven piloto italiano ha disfrutado a su manera de la isla, practicando deportes de aventura y divirtiéndose en parques acuáticos. Además, ha aprovechado la noche dónde ha compartidos sesiones con el conocido grupo de música electrónica, Meduza.

Antonelli, en la noche de Cerdeña / Instagram

Entre actividades y fiesta, Kimi ha tenido también tiempo para atender a sus fans, firmando autógrafos o haciéndose fotografias con aquellos que se iba encontrado por el camino. Y ya de vuelta, en sus últimas stories de Instagram ha mostrado cómo ha regresado a las duras sesiones de entrenamientos con vistas a volver a la competición.

También ha tenido tiempo de felicitar a su compañero, George Russell, que en estos días de descanso ha anunciado su futuro enlace con su pareja, la española Carmen Montero Mundt. La pareja, tras seis años de relación, eligió un paisaje idílico, con el mar y una bonita puesta de sol de fondo para anunciar su enlace, aunque lo que más llamó la atención de los aficionados fue el gran anillo de pedida que aparece en primer plano en algunas de las instantáneas que compartieron en sus redes sociales. Según algunas fuentes, el precio de la joya podría estar cerca del millón de euros.

Hamilton, Kim y sus mascotas

Muy activos en redes, como es habitual en ellos, se han mostrado Lewis Hamilton y Kim Kardashian. La pareja ha publicado varias imágenes de sus días de descanso, sin escenarios exóticos, ni grandes eventos. En ellas, el mayor protagonismo se lo llevan sus mascotas, que aparecen en gran parte de las publicaciones, junto a momentos sencillos con la familia.

En las más recientes, se puede ya ver al piloto centrado en los entrenamientos, con el Gran Premio de los Países Bajos en menos de una semana.

Cerca de casa se ha quedado Esteban Ocon. El piloto francés de Haas ha optado por la Riviera francesa y se le ha podido ver con su novia, Flavy, disfrutando de paseos en un lujoso yate.

El finlandés Valtteri Bottas, por su parte, ha elegido la montaña para pasar sus días de vacaciones. El piloto de Cadillac, junto a su mujer, Tiffany Cromwell, ha desconectado en un idílico paisaje rodeado de bosques como es Madison River, en Estados Unidos, y ha dedicado tiempo a otra de sus pasiones, el gravel. Junto a Tiffany y una bicicleta de montaña, ha recorrido rutas imposibles que han dejado huella en ambos e incluso ha tenido tiempo de participar en una competición, los 131km UCI Gravel World Series.

Sainz y Alonso, discretos

En lo que respecta a los pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso se han mostrado discretos, sin enseñar demasiado de sus vacaciones. En el caso del madrileño, en sus redes sociales apenas ha publicado alguna historia aunque ha dejado una bonita instantánea que, aunque dice poco de donde se encuentra, si explica muchas cosas. En la misma se puede leer 'Family Time', junto a una imagen junto a su padre y su pequeño sobrino, de espaldas en lo que parece ser un pequeño barco.

Las vacaciones de Sainz / Instagram

Mucha menos información se conoce de Fernando Alonso, cuya única publicación reciente es una fotografía en la que se le puede ver entrenando, como parte de uno de sus compromisos publicitarios. Su pareja, Melissa Jiménez, ha publicado algunas fotografías junto a sus hijos, los tres de su pareja anterior, y el pequeño Leonard, aunque en las mismas apenas hay detalles, más allá de algunas frases amorosas hacia sus pequeños de la comunicadora.