¿Cómo sería el camino de Carlos Sainz a la presidencia de la FIA?

Este año hay elecciones a la presidencia de la FIA y Carlos Sainz ha confirmado que se está planteando presentar su candidatura frente a la del actual y polémico presidente Mohammed Ben Sulayem. "Hay gente importante del mundo del motor que me está animando a tomar la decisión y me lo voy a pensar. Debo medir si realmente tengo los apoyos necesarios y merece la pena intentarlo o no", asegura el madrileño, que tiene en sus vitrinas dos títulos mundiales de rallies y cuatro trofeos de campeón del Rally Dakar.

"Llevo 40 años en el mundo del deporte, en los rallies, en rally raid, siguiendo de cerca a mi hijo desde el karting hasta la Fórmula 1... todo eso me da una perspectiva importante. Creo que sería una bonita razón para terminar una carrera deportiva que ya ha sido muy larga y devolverle algo al deporte que me lo ha dado todo", considera Sainz.

Después de esta declaración de intenciones, ¿qué pasos debería seguir para concurrir a las próximas elecciones de la FIA? La cita, aún en fecha por determinar, será a finales de 2025 y conviene conocer los protocolos que marcan el camino a la presidencia.

El mandato de Mohamed Ben Sulayem comenzó en 2021, después de 12 años del francés Jean Todt en el cargo, y llegará a su fin en diciembre. Por ley, cada cuatro años se convocan elecciones para designar al presidente. Sulayem tiene intención de volver a presentarse y ahora sabe que tendrá competencia.

Las elecciones se celebran durante la Asamblea General de la FIA, que reúne a federaciones nacionales y clubs automovilísticos en representación de 245 organizaciones de 149 países. Este año, la cita tendrá lugar en Tashkent, Uzbekistán, el próximo 12 de diciembre.

En la votación se elige al presidente y también a todos los altos cargos de la Federación. Además, la Asamblea también trata los puntos del día propuestos por los dos Consejos Mundiales de la FIA, el de Deporte Automovilístico y el de Movilidad del Automóvil y Turismo.

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

El candidato a presidente de la FIA debe facilitar una lista con los nombres de las personas que incluyen en su programa para ocupar futuros cargos de la federación. En este caso, el presidente Senado, un vicepresidente deportivo, un vicepresidente de movilidad, siete vicepresidentes para cada región geográfica específica: Medio Oriente, África, Norteamérica, Sudamérica, Asia-Pacífico y Europa (dos representantes) y otros siete vicepresidentes para la movilidad y turismo.

El candidato a presidente debe tener menos de 70 años el día de la elección y, en caso de que ya haya ejercido el cargo, no podrá repetir más de tres mandatos. Cabde destacar que Sainz y Ben Sulayem tienen 63 años.

En lo que respecta a los vicepresidentes, tanto los del deporte como lo de movilidad y turismo, cada uno de ellos deberá representar a una de las áreas geográficas establecidas para garantizar que todas las regiones estén representadas.

La lista propuesta debe contar con el apoyo previo de, al menos, seis clubs miembros de la Asamblea. Asimismo, debe cumplir con los criterios de equilibrio geográfico y de diversidad. Se trata de asegurar que un presidente no solo tenga un equipo completo, sino también un apoyo amplio y diverso dentro de la FIA.

¿CÓMO FUNCIONA LA VOTACIÓN?

Los que eligen al presidente de la FIA son los miembros de la Asamblea con derecho a voto, los cuales representan tanto a la parte deportiva, como a la de movilidad y turismo. En total hay 245 organizaciones con derecho a voto, las cuales se reparten en 149 países, pero no todos los países tiene el mismo número de votos, pues este depende de la representación que tengan.

Cada país posee un máximo de 24 votos, 12 en la rama de deportiva y 12 en la rama de movilidad. Como en cualquier elección, los votantes puede ejercer su derecho a voto o abstenerse. La votación es secreta y el recuento de votos lo realiza el departamento jurídico de la FIA en privado, siempre bajo la supervisión de los observadores designados previamente por la asamblea.

Las elecciones se pueden ganar en primera o segunda votación. En la primera votación, el candidato necesita obtener la mayoría absoluta, más del 50% de los votos. Si no los consigue, se realizará una segunda vuelta, en la que necesitará tan sólo la mayoría simple: el candidato que más votos tenga será el ganador de las elecciones.

Ben Sulayem resultó vencedor tras obtener el 61,62% de los votos en la primera vuelta, derrotando así al otro candidato, el británico Graham Stocker. Después de numerosas polémicas durante su primer mandato y con muchos frentes abiertos, el presidente saliente ha perdido apoyos y si Sainz decide hacerle frente, será un duro opositor.