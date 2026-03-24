Los seres mitológicos invaden la Fórmula 1: 'liveries' especiales para el Gran Premio de Japón

La Fórmula 1 afronta el tercer fin de semana de la temporada 2026 y lo hace en uno de los escenarios más históricos: el trazado japonés de Suzuka. Es habitual ver como las escuderías presentan 'liveries' distintos para alguna que otra carrera a lo largo del curso, para esta ocasión, tanto Haas, como Racing Bulls como Mercedes han presentado su nuevo 'look' para el Gran Premio de Japón.

En el caso de la escudería estadounidense, lucirá una imagen inspirada en una de las criaturas más reconocidas del mundo del cine: Godzilla. La noticia llega tan solo unos días después del anuncio de alianza con TOHO CO., LTD., los creadores del personaje de ficción. Y es que el VF-26 será más imponente que nunca para la cita en territorio nipón. "Estoy muy emocionado de ver a los fanáticos japoneses en la presentación de nuestra decoración especial con temática de Godzilla en Tokio", dijo Ayao Komatsu, director del equipo con sede en Banbury.

"Esta colaboración es pionera y realmente emocionante; refleja una parte de nuestra identidad como equipo, y espero que los aficionados aprecien esta original decoración", expresó. Además de lucir esta decoracón para este fin de semana, el equipo también lo hará durante su Gran Premio de casa, el de Estados Unidos, que se celebra en el Circuito De Las Américas del 23 al 25 de octubre.

Pero no es el único equipo que lucirá especial. También lo hará Mercedes, la escudería que está marcando la pauta en el inicio de este 2026. En Albert Park (Australia), George Russell se llevó la pole y la victoria. En China, se impuso en la carrera al Sprint y cedió el liderazgo de la 'pole' y la victoria del domingo a su compañero, Kimi Antonelli. Ha sido un inicio prácticamente perfecto para los de Brackley y para la ocasión, han optado por mantener prácticamente intacta su decoración habitual pero añadiéndole un dragón en el alerón delantero.

Además, los ojos de la criatura están situados en los flaps móviles, y estos descienden cuando se activa el modo de recta y se elevan al desactivarlo, algo que acaba creando la sensación de que abre y cierra los ojos. Un efecto óptico que sin duda no pasará desapercibido en pista.

También el segundo equipo de Red Bull, el Racing Bulls, ha estrenado una nueva imagen para la ocasión. Se trata de un 'livery' pensado para celebrar la cultura de Japón. Se presenetó durante el Red Bull Tokyo Drift y el diseño está marcado por influencias artísticas japonesas. Se trata de una colaboración con el calígrafo Bisen Aoyagi, y el uniforme abandona sus colores tradicionales y hay un predominio del blanco, rojo y plateado.

"Me inspiré en las flores de cerezo y en la cultura japonesa para crear un diseño que transmita una impresión de poder, elegancia y vitalidad en el automóvil", dijo Aoyagi. A lo largo de los últimos años, esta cita ha sido una fuente de inspiración para muchos equipos de la parrilla, que han dejado volar su creatividad para presentar nuevos diseños.