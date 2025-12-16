Así será la presentación del motor Honda de Aston Martin

Honda y Aston Martin esperan entrar por la puerta grande en la nueva era de la Fórmula 1, que en 2026 estrena nuevo reglamento aerodinámico y de motores. El constructor japonés se despide de Red Bull y comienza su alianza con el equipo de Fernando Alonso, bajo la batuta de Adrian Newey. Y este martes han confirmado los detalles del lanzamiento de presentación de su nuevo motor.

Honda Racing Corporation (HRC) ha revelado que presentará su nueva unidad de potencia en Tokio el martes 20 de enero a partir de las 13:00 h (05:00h de la madrugada en España), cumpliendo ya con el 50% de potencia de combustión interna y el 50% de potencia eléctrica que exige la normativa.

Los japoneses retransmitirán el evento en directo a través de YouTube, con la participación de Toshihiro Mibe, presidente y director ejecutivo de Honda Motor Co., Ltd., Lawrence Stroll, presidente ejecutivo del equipo Aston Martin Aramco, y Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1. Un trío de lujo para inaugurar la nueva sociedad.

Días atrás Honda ya difundió un vídeo del encendido del motor del coche que en 2026 pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll, para que sus fans vayan haciéndose a la idea de cómo suena. El coche se pondrá en pista en los primero test colectivos de la F1, del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya y Aston Martin lo presentará en ‘sociedad’ el lunes 9 de febrero.