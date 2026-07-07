¿Cómo será la F1 del futuro? Motores V8, repostajes y coches hasta 100 kgs más ligeros

Los motores V8 volverán a la Fórmula 1. Probablemente, en 2031 cuando termine el ciclo de los actuales motores turbo híbridos, aunque el presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem espera convencer a los fabricantes para adelantar el cambio a 2030. Sea antes o después, lo que ya es indiscutible es que la F1 tomará un nuevo rumbo.

Tanto la FIA como la Formula One Management consideran que el reglamento en vigor es extremadamente complejo y los motores sondemasiado caros. En un encuentro con medios durante el GP de Gran Bretaña, Sulayem dio pistas de hacia dónde se dirigen y deslizó la posibilidad de que la Fórmula 1 recupere los repostajes por primera vez desde 2009 y apueste por motores más simples y ligeros, además de plantear un nuevo equilibrio entre fabricantes y equipos cliente.

La FIA contenpla impulsar la entrada de un suministrador independiente de motores V8 de bajo coste para reforzar la autonomía de las escuderías que no desarrollan sus propias unidades de potencia. El objetivo es impedir que los grandes constructores puedan influir significativamente sobre sus equipos cliente. La federación supervisaría así aspectos como el rendimiento y el precio de estos motores.

Abaratar y simplificar

Para Ben Sulayem, los actuales V6 híbridos suponen una inversión inostenible a largo plazo y cree que los futuros V8 podrían reducir los gastos en desarrollo casi a la mitad. También considera que la eliminación de buena parte de la actual electrificación simplificaría muchos aspectos y permitiría fabricar coches más ligeros. La FIA se ha propuesto rebajar el peso en 100 kg. Un aspecto que también mejoraría la seguridad: “Aquí no se trata del negocio de la F1, sino de la vida de los pilotos, que es lo más importante", subrayó el presidente de la FIA.

La parte eléctrica no desaparecería por completo, pero tendría una incidencia mucho menor en el sistema híbrido, viendo que el reparto de potencia entre el motor de combustión y las baterías no ha alcanzado los objetivos con los que se proyectó. Sulayem aseguró incluso que la aportación eléctrica podría situarse entre un 10% y un 15%, lo que evitaría las situaciones tan criticadas este año por los pilotos. "No queremos volver a pasar por el problema actual en el que los pilotos se ven obligados levantar el pie del acelerador en plena línea recta para gestionar la energía. Eso no es lo que queremos, hemos aprendido la lección"

Otra cuestión abordada por la FIA es si los V8 utilizarán turbocompresor o serán atmosféricos. Audi ya ha dicho que considera imprescindible mantener el turbo, mientras pero Sulayem destacó que estos incrementan el peso y los costes. Además, reducen sonido de los motores y la federación, la F1 y los aficionados quiere que los coches vuelvan a ‘rugir’ como hacían antiguamente. El dirigente emiratí sugirió que las discusiones sobre los detalles técnicos se encaminarían a dar a los fabricantes la opción de elegir entre el elemento híbrido o los turbocompresores.

Los V8 atmosféricos consumirían más combustible que los actuales V6 turbo híbridos, lo que obligaría a instalar depósitos de mayor capacidad o bien a recuperar las paradas para repostar durante la carrera. Cuando se prohibió el repostaje, a partir de 2010, la capacidad de los depósitos tuvo que aumentarse a unos 200 litros, lo que equivale aproximadamente a 150 kg de peso. Con los híbridos turbo, la cantidad máxima de combustible permitida era de 100 kg, lo que equivalía a unos 130-135 litros, y ahora, con la normativa de 2026, se ha estabilizado en torno a los 105 kg.

La FIA ha encargado un estudio para evaluar el impacto de volver a los repostajes, ya que según sus estimaciones cada equipo tendría que destinar alrededor de 4 millones de dólares al año en gastos de equipamiento, logística y transporte.

En definitiva, la F1 y la FIA están ante un lienzo en blanco, con infinitas posibilidades y muchos aspectos por definir. Lo único seguro es que no quieren volver a equivocarse.