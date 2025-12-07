El sentido mensaje de Verstappen a Red Bull: "No esteis decepcionados, yo no lo estoy. Estoy orgulloso de este equipo"

Max Verstappen consiguió en Abu Dhabi su octava victoria de 2025 (es el piloto que suma más este año) y la número 71ª de su historial en F1, aunque el tercer puesto de Lando Norris le dejó a dos puntos del que hubiera sido su quinto título mundial consecutivo. Lo hizo todo perfecto, pero su rival no falló.

“No estéis decepcionados, yo no lo estoy. Estoy orgulloso de este equipo por no rendirse”, lanzó Max por radio nada más cruzar la meta de Yas Marina, mientras en el box de Red Bull se desbordaban la emoción y las lágrimas.

“Hicimos todo lo que pudimos para estar en esa batalla, que luego acabes a dos puntos es, por supuesto, desafortunado", reconoció Verstappen tras la carrera. "Nuestra primera mitad de la temporada tuvo demasiados altibajos. La segunda mitad ha sido muy buena. Por supuesto, también tuvimos un poco de suerte en ciertos momentos. McLaren cometió errores, descalificaciones... Así que de repente estás de vuelta en la batalla. Y que luego falten dos puntos es así. Realmente no importa si es un punto o cincuenta".

Sobre su triunfo en la última carrera del año, Max explicó que “estuvimos bien con los neumáticos, fuimos muy fuertes, lo hicimos muy bien. Simplemente no fue suficiente", resumió. "Me quedo satisfecho con mi propio rendimiento y con cómo el equipo ha logrado darle la vuelta a todo”.

El neerlandés, que pierde la corona tras cuatro años de dominio, tendrá que retirar el número 1 de su coche. Tras la carrera anunció que "probablemente· cambiará su clásico dorsal 33, el que lucía antes de su primer título en 2021: "Lo estoy pensando, pero no será el 33", dijo. En el paddock hay quien asegura que ya lo tiene decidido. "Siempre había querido el 3, pero lo tenía Ricciardo", desveló Antonio Lobato en DAZN.