La semana grande de Alonso y Aston Martin: Llega el nuevo coche

Dice Fernando Alonso que lo que pase este fin de semana no afectará a su futuro, a su decisión de renovar con Aston Martin para el año que viene. Que pilote otro año dependerá más del reglamento y de la dirección que tome la Fórmula 1 como deporte, asegura.

Independientemente de lo que diga el piloto, para aficionados, prensa y el equipo (de puertas para dentro) Hungría es el fin de semana del año. Marcado en rojo desde hace meses, concretamente desde que en Bahrein se decidió esperar media temporada hasta mejorar el coche. Siendo últimos cada semana, no ha quedado otra que dar la tabarra con la cantinela del coche nuevo, la spec B y el AMR26 EVO que el mundo describirá dentro de unos días.

La mejora en pista del último equipo de la parrilla no tiene por qué ser sustancial, pero sí debería enseñar el camino para encauzar el rumbo de una temporada desastrosa hasta la fecha. Guste o no, hay presión para que Aston Martin rinda mientras, de puertas para fuera, la escudería mantiene la cautela y calma.

Fernando Alonso y Mike Krack / Zak Mauger/ Aston Martin F1 Team

Dice Mike Krack, portavoz y jefe de rendimiento en pista, que el objetivo es volver a competir y sigue rebajando las expectativas. Preguntado tras la carrera de Spa por si la mejora será de segundos en Hungaroring, Krack quiso bajar el souflé, como durante las últimas semanas: “Veremos qué es lo que traen, cuánto rendimiento nos traen. Estamos contando los días”.

“Están trabajando a muy buen ritmo y está cobrando vida todo, tiene buena pinta. Estamos muy seguros de que tenemos todo lo que necesitamos”, contestó sobre si llegarán piezas nuevas para ambos pilotos en Hungaroring en ese coche casi completamente nuevo que están diseñando en Silverstone. La mejora de motor de Honda llegará en Zandvoort, justo después de verano.

El caso es que la rueda de prensa se puso emotiva y se les preguntó por los momentos difíciles que han atravesado Aston y Honda de la mano desde el primer día de curso. Shintaro Orihara, de Honda, tomó la palabra para hacer balance de estos meses tan oscuros.

Shintaro Orihara (Honda) / HRC

“Desde la prueba de Barcelona… allí tuvimos un momento difícil que nos ayudó a construir nuestra relación. Construimos una base para trabajar juntos. Creo que durante estos cinco meses, nuestro progreso ha aumentado y hemos logrado muchas cosas. También hemos aprendido muchas cosas sobre el manejo de la energía, como aquí, en Bélgica, donde la energía es muy importante. En cada momento difícil, hemos aprendido muchas cosas”.

Cuando iba a tomar la palabra otro periodista, Krack pidió el turno para dar su versión: “Si me permites… creo que es muy importante lo que has preguntado, porque ha sido muy difícil para todos, durante seis meses, desde enero”. Y siguió con su alegato: “Tengo que decir que el nivel de profesionalidad y la resiliencia que el equipo generó juntos, con nuestros compañeros en Sakura, en Silverstone, todos involucrados, los pilotos, no nos olvidemos a ellos... Ya os dije en Shanghái para ellos era muy difícil”.

Y hubo también mensaje para la prensa: “Vosotros siempre estáis ahí, preguntando. Tengo que decir que no habéis sido agresivos con esta situación, porque creo que hemos sido siempre abiertos. Así que creo que fue bueno que nos ayudarais como periodistas en esta situación tan difícil. Insisto en que el nivel de profesionalidad, el enfoque y la resiliencia han sido muy importantes durante estos seis meses. Contando los días para ir más rápido”. Alguna carcajada con estas últimas palabras.

El propietario del equipo, Lawrence Stroll, en el pitlane de Spa / Aston Martin F1

“Hubiera sido fácil señalar culpables, pero nos sentamos juntos y decidimos que estamos en esto juntos (con Honda) y tenemos que trabajar duro para salir de esto juntos. Sabíamos que habría muchos momentos difíciles y tuvimos más de una reunión en la que discutimos esto. Creo que ha mejorado la relación con el tiempo, no solo entre nosotros dos, los que vosotros veis, sino también en el garaje, entre los ingenieros y también en la colaboración técnica entre Silverstone y Sakura. Pero, como dije, creedme, fue difícil. Es algo por lo que tienes que pasar para luego mejorar”, explicó Krack.

Hasta hubo espacio para un chascarrillo: “Dije algo en Bahrein como que la falta de sueño y el golpe que recibimos de ustedes nos hicieron juntarnos enseguida. Creo que podemos sentarnos juntos y mirar estos últimos seis meses y coger todas las cosas los positivos que hemos aprendido. Tal vez no directamente en el aspecto técnico pero más en el aspecto colaborativo y humano”, cerró Krack.