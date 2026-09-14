Semana clave para el futuro de Alonso

Fernando Alonso sigue dándole vueltas a su futuro en la Fórmula 1. El piloto asturiano, de 45 años, ya avisó que no desvelaría su decisión en el Madring, en el marco del Gran Premio de España, pero tras la carrera de este domingo deslizó que en los próximos días podrían haber noticias al respecto.

¿Habrá anuncio esta semana? le preguntaron en su intervención en Mediaset. "Esta semana creo que puede ser importante. Anuncio no, pero habrá reuniones", contestó Fernando.

Las palabras de Alonso , como siempre, hay que cogerlas con 'pinzas', porque al asturiano le encanta jugar al despiste con los medios.

En la rueda de prensa del jueves dijo que el WEC "es una posibilidad en 2027" e insistió en sus críticas al reglamento "y los actuales coches". Momentos después, bromeando con Checo Pérez en el fan forum del Madring respondió "Si" cuando el mexicano le soltó: "Al menos uno más, ¿verdad?".

Mucho más contundente fue el discurso del presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, que ayer aseguró que tenía "una buena noticia para los aficionados españoles" y explicó que "Fernando me ha prometido que va a seguir".

Precisamente Sulayem desveló dos días atrás que durante el gran premio hablaría con Alonso para tratar de convencerle de renovar: "No podemos permitirnos que Fernando se vaya", dijo, apuntando que "en Monza le ví triste y espero que cambie de opinión".

"Una persona como él no se va así del escenario, no sería aceptable", sugirió el máximo responsable de la FIA, que desea que Alonso vuelva a tener un coche competitivo antes de retirarse.

Ben Sulayem explico también que se reuniría con Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin Racing, para abordar los problemas del equipo, recordando que la Federación ya intervino en mayo, dentro del reglamento, en cuestiones relacionadas con el motor Honda para permitir avances en su rendimiento.

Aston Martin quiere asegurarse la renovación del bicampeón español, pero hasta el director del equipo en los circuitos Mike Krack reconoce que tienen un plan B por si decide marcharse. Ben Sulayem, por contra, no es partidario de alternativas. Quiere que Alonso se vaya "por todo lo alto".

Tras la clasificación del sábado en Madrid, Alonso lanzó una especie de ultimátum: "La Fórmula 1 no puede continuar así, no podemos esperar a 2030 para tener un deporte decente", advirtió. "También es mi responsabilidad ayudarles (a Stefano Domenicali y Mohammed Ben Sulayem) con mi experiencia".

Parece claro que Sulayem ha recogido el 'guante' y está dispuesto a acelerar los cambios que alejen a la F1 de las baterías y la electrificación. La incógnita es hasta qué punto puede flexibilizar la FIA la normativa a corto plaza y de paso ayudar a Honda sin molestar al resto de fabricantes.