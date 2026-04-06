El selecto club de la Fórmula 1 en el que ha entrado Kimi Antonelli

Con tan solo 19 años, Kimi Antonelli, la arriesgada apuesta de Mercedes del curso pasado, se ha convertido en el hombre de moda en este 2026. El dominio de la escudería de Brackley ha sido notable en el inicio de campeonato y aunque George Russell comenzó como el rival a batir, su joven compañero le ha ganado la partida con dos victorias consecutivas.

El niño que hace un año ni siquiera tenía carnet de conducir, es después de tres carreras disputadas el inesperado líder del campeonato de Fórmula1. Por el camino, ya ha roto varios récords de precocidad, como el de ser el más joven en conseguir la pole. Fue en el pasado Gran Premio de China con 19 años, 6 meses y 18 días, rebajando el registro de Sebastian Vettel, que lo consiguió con 21 años, 2 meses y 11 días en el GP de Italia de 2008.

Ya el año pasado superó dos registros en manos de Max Verstappen, el de piloto más joven en hacer la vuelta rápida y el de líder más joven en carrera. Con sus resultados tras Australia, China y Japón, Antonelli acumula 72 puntos para liderar el campeonato. Otro hito con el que ha mejorado a Lewis Hamilton que, con 22 años, 4 meses y 6 días se convirtió en el GP de España en el líder más joven del campeonato. Antonelli, después de su victoria en Suzuka ha pulverizado esa marca. Solo tenía 19 años, 7 meses y 4 días cuando se encaramó a la primera plaza del campeonato.

Al joven piloto italiano se le escapó la posibilidad de ser el campeón más joven de la F1, un récord en manos de Max Verstappen que lo hizo con 18 años, 7 meses y 15 días, pero con sus dos primeras victorias en la F1 se ha colado en un selecto grupo con apenas unos pocos invitados, el de aquellos pilotos que tras su primera victoria consiguieron una segunda.

Tan solo nueve pilotos lo han conseguido en la historia, y entre ellos, dos siguen en activo. Lewis Hamilton, actual piloto de Ferrari, lo hizoen su temporada de debut, en 2007, después de ganar el GP de Canadá y el GP de Estados Unidos. Charles Leclerc lo consiguió después, en la temporada 2019, su primera como piloto de la Scuderia. La primera victoria del monegasco llegó en el Gran Premio de Bélgica, apenas unas horas después del accidente mortal de su amigo Anthoine Hubert. Una semana después, en Monza, repetía éxito para alegría de los tifosi.

Ilustres con doblete

El primero en conseguir encadenar dos victorias tras ganar por primera vez fue, curiosamente, otro italiano: Alberto Ascari. Lo consiguió con Ferrari, en la segunda temporada de la F1, en 1951. Se impuso en Alemania y en Italia.

Ascari 'fundó' el selecto club en 1951 / Ferrari

Tuvieron que pasar varios años para que alguien volviera a conseguirlo. Fue en 1956, cuando el británico Peter Collins, también conduciendo para la firma italiana, se impuso en Bélgica y Francia.

El neozelandés Bruce McLaren, fundador del actual equipo campeón del mundo, lo consiguió ganando en Estados Unidos en la última carrera de 1959 y al curso siguiente, en el GP inaugural en Argentina. Dos décadas se necesitaron para volver a ver este doblete, con René Arnoux ganando en Brasil y Sudáfrica con Renault en 1980.

Alberto Ascari: GP de Alemania y GP de Italia 1951 Peter Collins: GP de Bélgica y GP de Francia 1956 Bruce McLaren: GP de Estados Unidos 1950 y GP de Argentina 1960 René Arnoux: GP de Brasil y GP de Sudáfrica 1980 Nigel Mansell: GP de Europa y GP de Sudáfrica 1985 Damon Hill: GP de Hungría y GP de Bélgica 1993 Mika Hakkinen: GP de Europa 1997 y GP de Australia 1998 Lewis Hamilton: GP de Canadá y GP de Estados Unidos 2007 Charles Leclerc: GP de Bélgica y GP de Italia 2019 Andrea Kimi Antonelli: GP de China y GP de Japón 2026

Nigel Mansell, con Williams en 1985, se llevó el GP de Europa, disputado en el Reino Unido, y el GP de Sudáfrica. Tras él lo consiguió ya en 1993 Damon Hill, ganador en Hungría, Bélgica e Italia, un triplete inédito, hasta que Mika Hakkinen entró en este selecto club conquistando la victoria en el GP de Europa en Jerez, al final del curso 1997 y repitió ya en 1998 con victoria en Australia y Brasil.

Kimi Raikkonen podría considerarse también miembro de honor pero su doblete apenas duró cinco días, lo que tardó en resolverse una apelación de Jordan para arrebatarle su victoria en Brasil, después de haber ganado el GP de Malasia.