El secreto de Mercedes: "Nadie ha dedicado tanto tiempo a este coche y a esta unidad de potencia como nosotros"

Satisfecho, con una delatadora media sonrisa en la cara, Toto Wolff, team principal de Mercedes, miraba desde el garaje cómo sus dos pilotos se colocaban primero y segundo en la sesión de clasificación del Gran Premio de Brasil.

"No quiero estar demasiado contento y comparar con 2014 (cuando hubo el anterior cambio de reglamentación de la F1), pero hemos empezado muy bien, el coche tiene velocidad", afirmó visiblemente satisfecho el capo de Mercedes. "El coche va bien y eso da confianza a los pilotos, los mecánicos han hecho un trabajo fantástico y ha sido un buen sábado", aseguró a los micrófonos de DAZN, aunque se mostró cauto respecto al domingo. "Mañana tenemos que salir y no sabemos cómo va a ser esa salida y esa gestión de energía en la carrera, así que hay que mantener la calma, por ahora", dijo, aunque sin poder ocultar su satisfacción.

Wolff afirmó que, hasta "ahora", no eran conscientes del potencial de un coche que ya se ha colocado entre los favoritos, aún sin haberse disputado la primera carrera del Mundial.

En esa misma línea se mostró el artíficie del éxito de este sábado, el 'poleman' George Russell, que afirmó que el Mercedes tiene "mucho potencial” aunque reconoció que “hasta que no llega el primer sábado nunca sabes qué puede pasar. No es sencillo de pilotar y es difícil para los aficionados entenderlo”.

Para el británico, que lideró el FP3 y la sesión de clasificación, “el coche ha ido genial pese a que habían bajado las temperaturas. Estoy también contento por Kimi (Antonelli) ya que el equipo ha hecho un gran trabajo con este monoplaza”.

"Ha sido una sesión limpia. Sabía que teníamos mucho ritmo así que no he empujado mucho más allá de los límites porque estos coches te pillan en fuera de juego, si empujas demasiado se te pueden ir las ruedas traseras", analizó ya en la sesión de entrevistas posterior

"Estoy muy contento porque tenemos un buen coche. No te imaginas la cantidad de trabajo duro que hemos dedicado esta pretemporada. Nadie ha dedicado tanto tiempo a este coche y a esta unidad de potencia como hemos hecho nosotros", aseguró.

Buenas sensaciones para un Russell que aseguró que está deseando que “llegue ya mañana la carrera", donde esperan "tener un buen rendimiento”. De mantener el potencial de este sábado, el británico podría convertirse en el primer líder de esta incierta temporada 2026.

Antonelli, satisfecho

Para Antonelli, que sufrió un accidente en el FP3 y tuvo que esperar a que los mecánicos arreglaran su monoplaza trabajando a contrarreloj, fue “una sesión estresante, aunque ha sido increíble habernos metido en la primera línea de cara a la carrera”.

“Desafortunadamente en la tercera sesión de los entrenamientos libre me fui al muro y ni siquiera pudimos configurar el coche. Es increíble que nos hayamos metido ahí”, insistió el de Bolonia.

“He tenido que mirar muy adentro y está claro que necesito tener un fin de semana limpio, porque he comprometido un poco la clasificación”, reconoció.