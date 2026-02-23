Schumacher, expiloto de F1, dice que Honda no olvida su pasado con Alonso: "Cosas así dejan huella"

La pretemporada de Fernando Alonso en Aston Martin se podría calificar perfectamente de pesadilla. Sin el rendimiento esperado después de tanto tiempo esperando el AMR26 ni fiabilidad alguna en el motor Honda que tantas esperanzas generaba en el equipo verde, el asturiano vuelve a estar entre la espada y la pared con un proyecto que lejos de ir hacia arriba, parece irremediablemente destinado al fracaso.

Estas semanas de test en Bahréin han sido un auténtico funeral en la escudería británica. A pesar de que era previsible adivinar ciertos problemas en la unidad de potencia el AMR26 durante el invierno, lo cierto es que el peor de los escenarios se ha terminado por cumplir. El motor del fabricante nipón es de lejos el peor de la parrilla, su fiabilidad es prácticamente nula y el margen de maniobra para alterar la situación es inexistente. Aston Martin apostó de lleno por Honda como proveedor único de motores y, por ahora, la apuesta le está saliendo muy cara.

Fernando Alonso, con McLaren-Honda / TRACEY NEARMY / EFE

Aston Martin ha sido el equipo que menos ha rodado esta pretemporada y parece estar compitiendo por el último lugar junto con Cadillac, un equipo recién entrado en la Fórmula 1 esta temporada. Lo que tanto prometieron Adrian Newey y los gurús de la escudería verde está lejos de cumplirse y, a pesar de todos los recursos destinados en el proyecto, los planes de trabajo del equipo van meses por detrás de lo planeado.

Una relación complicada

En esta complicada relación que existe ahora mismo entre Honda y Aston Martin hay mucho a desgranar. Ralf Schumacher, expiloto de F1 y hermano menor de Michael Schumacher, intenta explicar los motivos del pobre rendimiento del AMR26 hasta ahora: "Adrian Newey sabe exactamente lo que está haciendo", admite. "Pero también ha dicho que hay problemas con el túnel de viento. Todo el proyecto lleva un retraso de tres o cuatro meses, más cerca de cuatro... pero no creo que el problema principal sea el coche en sí", comenta. Y el problema, como se presupone, es Honda: "Es un poco como un déjà vu para Fernando Alonso", recuerda. "Ya pasó por la difícil etapa inicial de Honda en McLaren, que simplemente no funcionó en absoluto. Parece que ahí es donde radica parte del problema", comenta.

Fernando Alonso, con McLaren Honda / DIEGO AZUBEL / EFE

Lo cierto es que la relación entre Alonso y Honda no fue la mejor. Durante su etapa en McLaren, el asturiano elevó la voz en más de una ocasión y llegó a calificar la unidad de potencia de los nipones como una propia de un "GP2". Y, según Schumacher, eso no se olvida fácilmente: "No creo que hayan olvidado esa experiencia, porque cosas así dejan huella", observa. "La forma en que Fernando lo gestionó entonces fue muy abierta; por supuesto, fueron críticas duras, y él era más joven en ese momento, quizás un poco más impulsivo. Pero la gente en Japón no olvida algo así".

Y añade: "Japón es una cultura que personalmente me encanta: la gente es increíblemente amable y tranquila, y la comida es excelente. Pero también saben lo que quieren y tienen mucha confianza en sí mismos, y eso es algo con lo que hay que saber lidiar". Unas declaraciones que recuerdan las tensiones pasadas entre Alonso y Honda, una relación tocada que vive una segunda oportunidad desde este 2026.