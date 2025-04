Schumacher elogia a Alonso: "Ha ganado muy pocos campeonatos para su talento"

La nueva temporada no ha empezado como Fernando Alonso deseaba. En los dos primeros Grandes Premios, el piloto asturiano ha tenido que abandonar en ambas ocasiones. La primera carrera (Melbourne) la abandonó por un accidente tras encontrarse con "una montaña de grava" en el asfalto. Mientras que la competición en China acabó en los primeros compases de la carrera por problemas técnicos en su monoplaza.

Malos resultados para Alonso

Tras los malos resultados, han salido a la luz algunas críticas a Fernando. El número 14 todavía no ha conseguido acumular puntos para el campeonato, a diferencia de su compañero de equipo. De momento, Lance Stroll acumula 10 puntos en la clasificación general: "A ver cuánto tardo yo en recuperar los puntos a Lance" comentó el español tras el Gran Premio de China. Aunque la temporada no esté siendo la esperada, la reputación de Fernando no se ha visto dañada según Ralf Schumacher, expiloto de F1 y actual comentarista.

Los elogios de Schumacher

Ralf, el hermano de Michael Schumacher, ha asociado a mala suerte el complicado inicio de temporada del piloto asturiano. "Hay dos posibilidades, y quiero ver la positiva: que Stroll simplemente haya avanzado un poco más. Y la otra posibilidad es que Fernando Alonso haya perdido un poco de motivación" explicó el alemán sobre la situación de los pilotos de Aston Martin en una entrevista en el canal de YouTube de Formel1.de.

El rendimiento de Fernando

"Dependerá completamente del coche, pero creo que acabará por delante de su compañero de equipo" comentó Ralf confiado sobre Alonso. Según Schumacher, cuando Fernando coja ritmo y sus carreras no acaben antes de tiempo, lo normal será que acabe por delante de su compañero: "Es cuestión de tiempo. Estoy seguro de que si el coche da un paso adelante, volverá. Así que no hay que subestimarlo".

Ralf conoce a la perfección al piloto español, dado que ambos se encontraron en varias ocasiones como rivales en la competición. Para el alemán la edad de Alonso es equivalente a la elevada calidad y experiencia del piloto asturiano: "Fernando siempre se ha quedado en coches rápidos. Incluso estuvo lo suficientemente loco como para irse a América y hacer todo tipo de cosas. Y no hay que olvidar que Alonso es simplemente un talento excepcional. Es increíblemente bueno. Ha ganado muy pocos campeonatos para su talento" añadió Schumacher.

El futuro en la Fórmula 1

El expiloto de F1 también enfatizó en el futuro del piloto de Aston Martin. La próxima temporada sufrirá grandes cambios en el reglamento y se podrán producir diferencias en el rendimiento en pista. "En 2026 es cuando empezará todo. Por supuesto, podría ser un gran golpe, como hemos visto con los cambios de reglamento en el pasado. Y quizás Fernando todavía podría beneficiarse de ello" concluyó Ralf.

Aunque Schumacher se mostró optimista con Alonso, también fue realista con la temporada 2026. El alemán asegura que si Aston Martin no aprovecha correctamente la próxima temporada, será el último intento de Alonso de conseguir de nuevo buenos resultados en el campeonato.