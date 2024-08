Los Schumacher, decepcionados con Alpine: "Mick se enteró del anuncio de Doohan en instagram"

Ralf Schumacher ha reconocido que él y su sobrino Mick están muy decepcionados con Alpine por no haberles comunicado que finalmente Jack Doohan era el elegido para ocupar el asiento de Esteban Ocon a partir de 2025, junto a Pierre Gasly. El ex piloto alemán subraya que por el pasado de Flavio Briatore con su familia, no habría estado de más una llamada personal, ya que "Mick se enteró del anuncio de Doohan por instagram".

Alpine confirmó a Doohan el viernes pasado, durante el GP de los Países Bajos, después de haber estado probando al australiano y también a Schumacher en varios test a puerta cerrada. Además Mick compite con Alpine en el Mundial de Resistencia (WEC) y es muy amigo de Jack. El equipo francés se decantado por un talento de su propia Academia y al hijo de Michael Schumacher se le cierra de nuevo la puerta para volver a la F1, pero lo que más lamenta son las formas, ya que Alpine no le ha dado ninguna explicación.

"La decisión de elegir a Doohan y no a Mick tenemos que respetarla, pero me parece decepcionante que Mick se tuviera que enterar de ello por las redes sociales, por Instagram", ha comentado Ralf Schumacher en una entrevista con Bild.

"No es un buen estilo de Flavio y no porque no actúe apropiadamente en líneas generales, sino por todo lo que ocurrió en el pasado. Flavio ha celebrado grandes momentos con Michael y estuvo muy conectado con la familia Schumacher. Una llamada personal no habría sido difícil para él", ha añadido.

Toto Wolff, que tiene a Mick en Mercedes como piloto reserva, también es crítico: "Cada equipo tiene su propia forma de comunicarse. Algunos son más abiertos y otros no lo son tanto. Algunos son más transparentes y otros un poco menos, pero digamos que nosotros hubiésemos hecho las cosas de una forma diferente", ha reconocido el austríaco.