Schumacher advierte a Aston Martin para 2026: "Si quieren ganar, deben despedir a Stroll"

Aston Martin sigue con la mirada puesta en la temporada 2026, el equipo británico confía en el cambio de reglamento para hacerse con el dominio de la categoría. A falta de unos meses para dar el inicio del próximo curso, Adrian Newey sigue completamente inmerso en el 'AMR26' y el equipo sigue utilizando el actual monoplaza para confirmar que las novedades funcionan en la pista. Las mejoras empezaron en el Gran Premio de Mónaco y desde entonces las evoluciones han sido constantes, especialmente en el box de Fernando Alonso.

El futuro de Aston Martin

Aunque todavía quede la mitad del curso, el piloto asturiano no deja de pensar en 2026. El objetivo para Fernando y Aston Martin está claro: vencer en Melbourne. El proyecto de la escudería británica se encamina poco a poco, pero Ralf Schumacher tiene claro uno de los problemas del equipo. El expiloto alemán confesó a 'Bild' que el triunfo del equipo pasaba por despedir a Lance Stroll. La opción ofrecida por Ralf requiere de gran complejidad, pues su padre, Lawrence Stroll es el propietario de la escudería. Las palabras de Schumacher fueron recogidas por 'Motorsport'.

El alemán basó su opinión en los resultados de las últimas temporadas. Fernando Alonso ha superado a Lance Stroll en 27 fines de semana consecutivos en las clasificaciones. El registro se cumple desde el Gran Premio de Gran Bretaña 2024, tal y como detalló 'Marca'.

La decisión de Lawrence

"Si de verdad quiere ser campeón del mundo, tiene que despedir a su hijo. La derrota de Lance en la clasificación por 0-27 ante su compañero lo dice todo. El padre tiene que decidir: emociones o éxito. Si va en serio, tendrá que replantear por completo la alineación de pilotos para 2026. Creo que lo sabe, pero la decisión le resulta difícil".

Alonso quiere más

El Gran Premio de Hungría resultó una alegría para Aston Martin, los dos monoplazas consiguieron entrar en la zona de puntos. Aunque el desarrollo del coche sea el correcto, Alonso quiere más evoluciones. El próximo fin de semana los equipos de F1 volverán a la acción tras el parón estival. En esta ocasión llegará el turno del Gran Premio de los Países Bajos.