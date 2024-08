Sauber, de nuevo ante problemas legales por culpa de un patrocinador

Nuevos problemas de patrocinio para Sauber. El equipo suizo, que ya se vio envuelto en asuntos legales al ser rebautizado como Stake F1 Team KICK Sauber, deberá eliminar uno de sus patrocinadores principales durante este fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos.

El problema reside en el patrocinio de Stake, empresa de la industria del juego y de los casinos, pues en los Países Bajos se necesita una licencia para estos casos y Stake no la tiene. Es por ello que la agencia gubernamental de los Países Bajos ha pedido a Sauber que prescinda de Stake como patrocinador principal en Zandvoort, ya que mientras que el criptocasino no cuente con la licencia, no puede publicitarse de manera legal en el territorio.

La Autoridad del Juego holandesa ha recalcado la importancia de que Sauber retire la publicidad de Stake en gran parte por el grupo de personas a las que se dirige el Gran Premio, entre las cuales se encuentran muchos jóvenes. Para las autoridades, estos son considerados un “grupo objetivo vulnerable”, por lo que no resultaría deseable que las casas de apuestas ilegales se anunciaran durante el evento.

Una petición, no una obligación

Sin embargo, desde el Gobierno holandés en ningún momento se ha impuesto ninguna prohibición, sino que a través de un comunicado en su página web, han ‘pedido’ a Sauber que elimine a Stake como patrocinador durante este fin de semana.

"La KSA considera indeseable que se anuncien juegos de azar ilegales en un evento holandés del alcance y tamaño de la Fórmula 1, también porque el evento atrae mucha atención entre grupos vulnerables (menores y adultos jóvenes). Por ello, la dirección de la KSA ha solicitado urgentemente tanto a Sauber como a la organización del Gran Premio de los Países Bajos que no compitan bajo el nombre de Stake ni hagan publicidad de este proveedor", se expuso en el comunicado.

Un viejo conflicto

Lo cierto es que no es la primera vez que se producen conflictos de patrocinio en Zandvoort, pues cabe recordar que la temporada pasada McLaren publicitaba una empresa de tabaco, la British American Tobacco, y, aunque tampoco se le impuso una prohibición, el Gobierno de los Países Bajos emitió una petición para el fabricante británico, que hizo caso a la advertencia y optó por poner un anagrama del patrocinador en los pontones.

Tampoco es la primera vez que Sauber debe eliminar el patrocinio de Stake durante un Gran Premio, ya que la publicidad de juegos de azar está prohibida en Australia, España y Bélgica y en varias ocasiones han tenido que cambiar el nombre del equipo para un fin de semana, pasándose a llamar Kick Sauber. El último país en el calendario de la Fórmula 1 que requerirá el cambio de nombre es Qatar, que alberga su gran premio al final de la temporada.