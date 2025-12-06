La sangre fría de Max: "Cuando la presión es más alta, lo disfruto"

La tensión es máxima este fin de semana en Abu Dhabi. Lando Norris, líder del Mundial, se juega el título de F1 2025 en la última carrera de la temporada con Max Verstappen, a 12 puntos y Oscar Piastri, a 16. De los tres aspirantes, el británico es el que mejor lo tiene, pero también el que más está sufriendo estos días. Su compañero sabe que sus posibilidades son ínfimas y está tranquilo. Y el neerlandés, que este domingo arrancará en pole, secundado por los McLaren, se lo toma con mucha sangre fría.

"Cuando más alta es la presión suelo actuar, porque lo disfruto", ha espetado Max después de ser el más rápido en la clasificación de Yas Marina, una de las más igualadas y vibrantes de la historia, en la que ha dejado a Norris y Piastri a más de dos décimas. Con todo, reconoce que este domingo "voy a necesitar suerte" para coronarse por quinta temporada consecutiva.

Después de anotarse su octava pole del curso, superando las siete de Norris y las seis de Piastri, Verstappen ha resumido su actuación estelar en clasificación: "En la Q2, estaba pilotando con neumáticos usados, y esas vueltas en realidad ya se sentían bastante bien", ha explicado sobre la estrategia que le ha permitido llegar con dos juegos nuevos de gomas blandas a la ronda decisiva

"En la Q3, sabes que la temperatura de la pista baja y puedes empujar un poco más, y eso es exactamente lo que hicimos. Encontramos algo de tiempo extra y, por supuesto, estoy increíblemente contento de estar en primera posición. Es lo único que podemos hacer, ¿no?, lo único que podemos controlar por nosotros mismos: tratar de maximizar todo lo que tenemos".

"Por supuesto, tienes que estimar un poco cuánto va a mejorar la pista. Se enfría bastante, pero nunca estás seguro al cien por cien de que vaya a funcionar. Aun así, creo que los cambios que hicimos definitivamente me ayudaron a sentirme mejor en la clasificación", ha añadido Max.

Para ser campeón Verstappen tendría que ganar y esperar a que Norris se quedara fuera del podio, pero incluso después de lograr la pole, no parece demasiado preocupado al respecto: "¿Puedo llevarme este título? Lo averiguaremos mañana, ¿no?. Veremos lo que podemos hacer. Por supuesto que voy a intentar ganar la carrera, pero en el fondo de mi mente también está el hecho de que necesitamos sumar muchos puntos para seguir teniendo opciones de ganar el campeonato. Así que necesitamos algo de suerte con lo que pase detrás de nosotros", ha zanjado.