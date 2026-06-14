Salvador Illa asegura que la Generalitat busca recuperar la F1 ininterrumpida en Montmeló

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha asegurado este domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya que el Govern trabaja para volver a tener el Gran Premio de F1 de forma ininterrumpida, en años consecutivos, después de sellar este año una renovación con carácter bianual, para 2028, 30 y 32. “No renunciamos a nada, con el prestigio de Barcelona y Catalunya, como se ha visro esta semana, podemos optar a lo que queramos", ha señalado

“Estamos muy contentos, primero por poder celebrar este Gran Premio de Barcelona-Catalunya y segundo, por esta nueva denominación. Hay que pensar que es uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo y para Barcelona y Catalunya es un paso adelante importante. Se han venido todas las entradas. Este gran premio genera un impacto económico positivo para el país. Vuelve a confirmar que en Catalunya sabemos organizar estos eventos y además da continuidad a una tradición del deporte y la industria de motor". ha añadido Illa.

“Yo hago una lectura positiva de la renovación que se ha firmado con la F1 y pienso que tenemos muchas opciones de seguir disfrutando de los eventos deportivos de este nivel. Cada vez que organizamos un gran premio de F1 o MotoGP se vuelve a confirmar que el Circuit es uno de los mejores lugares del mundo para competir. Este es un deporte en expansión, con una larga lista de peticiones para entrar en el calendario y al final no se pueden hacer más carreras de las que hay. Solo hay dos países que albergan más de un gran premio de F1, Estados Unidos y España. Eso también es una muestra de la confianza hacia Catalunya", condidera el presidente de la Generalitat.

El CEO de la F1, Stefano Domenicali, sugirió días atrás que quiza el Circuit y las instituciones catalanas no se pusieron las pilas hasta que salió la competencia de Madrid. Illa lo niega rotundamente; “Yo siempre tengo puestas las pilas y desde que tengo responsabilidad política en Catalunya he dado apoyo al anterior gobierno para que pudiese afrontar esta negociación. Nosotros no nos tenemos que comparar con nadie”.

“He estado reunido ahora con Domenicali y he tenido una conversación muy productiva, le he visto muy contento y satisfecho de cómo se están haciendo las cosas aquí. Yo miro adelante y estoy seguro de que tendremos continuidad de Fórmula 1 en Barcelona durante muchos años”, ha revelado.

En clave deportiva, Illa se ha declarado “alonsista" y ha destacadie que "Fernando siempre ha defendido el Circuit y ha sido muy respetuoso y entusiasta por cómo hacemos las cosas aquí. Le doy todo mi apoyo y todo mi reconocimiento, iré a verle un momento y le deseo lo mejor porque se lo merece. Es un exponente de los pilotos, que hacen una valoración muy positiva del Circuit y la organización”.

Por último, Illa ha recordado “En Catalunya , cerramos una gran semana, después de la visita del Papa y el acto en la Sagrada Familia, se ha confirmado que hay pocos lugares del mundo que tengan nuestra capacidad organizativa y nuestra capacidad de sorprender. En pocos días vendrá el Tour de Francia, ahora la F1, luego la Ryder Cup… Todo esto no es casualidad. Esto es fruto de un trabajo acumulado de mucho tiempo, de un prestigio que tienen Catalunya y Barcelona. Y este prestigio nos ha de permitir optar a lo que queramos”, ha insistido.