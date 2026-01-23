Saltan las alarmas en la presentación de Ferrari: el SF-26 se queda parado en el 'shakedown'

La temporada ni siquiera ha empezado y los problemas ya han venido a visitar a Ferrari. En un año incierto en el que se estrena la nueva reglamentación en la Fórmula 1, todos los detalles serán clave para afrontar el curso con buenas sensaciones. Por ello, el trabajo ha sido intenso en las fábricas durante este invierno y los resultados tienen que empezar a aparecer en las próximas semanas.

En Ferrari, tras varios cursos en el dique seco, han puesto grandes esperanzas para este 2026, incluso se han encomendado al pasado con un diseño que recuerda al icónico coche que hizo ganador a Niki Lauda en 1975. Pero ni eso parece ser suficiente para librarse de los contratiempos.

La expectación era máxima entre los 'tiffosi' en la jornada en Maranello. Era el momento de descubrir la nueva imagen de la 'Scuderia' para 2026 y después, de dar las primeras vueltas en el circuito privado de Fiorano, a tan solo unos kilómetros de la fábrica. Era el momento de escuchar rugir el nuevo motor y toda la atención estaba puesta en el asfalto cuando saltaron las alertas. El coche de Lewis Hamilton quedaba parado en medio de la pista y tenía que ser remolcado hasta los garajes por los técnicos.

La imagen no tardó en hacerse viral en redes sociales, poniendo en cuestión la fiabilidad del SF-26, pero los motivos de esa parada parecen ser más bien técnicos.

Cuestión de minimizar el gasto

Según apuntan desde 'Sky Sports', Hamilton se detuvo cerca de los boxes para poder llevar el coche de forma fácil sin gastar los kilómetros que están reservados para la filmación en estas primeras jornadas previas a los test de pretemporada.

Con el objetivo de minimizar gastos, la FIA prohíbe a las escuderías hacer test más allá de los oficiales pero permite que cada equipo pueda hacer dos 'filming day' o 'shakedown', o lo que es lo mismo, dos jornadas para grabar contenidos que puedan usar en sus acciones promocionales.

En estas jornadas solo se permite realizar un máximo de 200 kilómetros por día y por equipo, por lo que resulta clave no 'malgastar' ese tiempo extra en pista. Motivo por el que Lewis Hamilton podría haber parado su coche antes de llegar a destino, evitando así recorrer unos pocos metros más que Ferrari podría rentabilizar de otra manera.