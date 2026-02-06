Salen a la luz los millonarios salarios de los pilotos de Fórmula 1 para 2026

A un mes del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1, que quedará inevitablemente marcada por el cambio de reglamento, las escuderías han ido desvelando detalles sobre las características de los nuevos monoplazas y sus 'livery' de cara al próximo curso. A estas alturas tan solo queda conocer la imagen que lucirá el AMR26 de Aston Martin, que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll. Una incógnita que quedará resuelta el próximo lunes. Pero lo cierto es que, en medio de todo este contexto, también se han desvelado cifras económicas que no han pasado desapercibidas.

El medio especializado RacingNews365 ha desvelado recientemente quienes son los pilotos con mayor sueldo de la parrilla, una lista en las que ha habido tiempo para alguna que otra sorpresa en cuanto a los sueldos base se refiere. Y es que existe una gran diferencia entre los pilotos más consolidados y los pilotos que se han estrenado hace menos tiempo en la parrilla. También se intuye un gran avismo entre las escuderías más emblemáticas, con mayor presencia mediática y presupuesto, de las más humildes.

La salida del GP de Japón de Fórmula 1 del pasado curso / EFE

Cabe destacar que las cifras incluyen el sueldo base de sus contratos con las escuderías, nada de acuerdos comerciales o patrocinios - donde la gran mayoría de pilotos se afianza una buena cantiadad-, así como los 'bonus' que puedan conseguir gracias a su buen hacer en la pista con victorias o podios.

Los 'rookies', en la cola

Como era de esperar, los pilotos con contratos más bajos son los recién llegados a la categoría. De los 'rookies' del pasado curso, Isack Hadjar es el que más dinero recibe por su contrato con Red Bull, con cinco millones. Un dato que tiene sentido puesto que este curso pasará a ser el compañero de equipo de nada más y nada menos que Max Verstappen. Tras él se encuentran Kimi Antonelli, que logró tres podios con Mercedes el pasado curso siendo el mejor novato, y ganará 2 millones. La misma cifra percibirá Bortoleto, y Lawson y Bearman serán los últimos en cobrar un millón.

Llama la atención el salario de Franco Colapinto, 21º en la lista (entre un millón y 500.000). El argentino es uno de los pilotos más mediáticos de la parrilla pese a su poca veteranía, y ha colaborado con marcas como Motorola, Scalpers o Mercado Libre, entre otras. Esto da a pensar que, probablemente, sus colaboraciones con marcas serían gran parte de su sueldo. Por último, con la misma cifra, el único 'rookie' del 2026, Arvid Lindblad (Racing Bulls), que aterriza desde la Fórmula 2 tras pilotar con Campos Racing durante el 2025.

70 millones para un tetracampeón

En cuanto a los pilotos que encabezan la lista, no hay margen de dudas: Max Verstappen, tetracampeón de Fórmula 1, posee el contrato más elevado. Sus títulos mundiales y sus 71 victorias en la máxima categoría del motociclismo mundial lo abalan. Hablamos nada más y nada menos que de 70 millones de dólares. Diez millones menos cobra el piloto con más títulos de la categoría, Lewis Hamilton, a quien Ferrari pagará 60 millones por correr en sus filas.

El podio lo completa el veterano de las filas de Mercedes, George Russell, quien el pasado curso logró siete podios y dos victorias siendo uno de los pocos pilotos capaces de plantar cara al dominio de McLaren. Cobrará 34 millones, el mismo salario que la gran apuesta de Ferrari desde su debut en 2019, Charles Leclerc.

Los españoles, en el 'Top 10'

La quinta plaza la ocupa el vigente campeón, Lando Norris. El piloto británico se impuso la pasada temporada tras llevarse siete de las 24 victorias en juego (30 millones). Le seguirá Fernando Alonso, dos veces campeón, que en su cuarta temporada en Aston Martin se llevará una suma de 20 millones. Carlos Sainz, el otro español de la categoría, será el octavo sueldo más alto con 13 millones en la que será su segunda temporada con Williams, tras conseguir dos podios en su primer curso: dos terceras plazas en Azerbaiyán y Qatar.