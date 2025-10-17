Sale a la luz la identidad del piloto acusado de violación a una enfermera de Michael Schumacher

Fue hace unas jornadas cuando salió a la luz la noticia de que una enfermera de Michael Schumacher fue agredida sexualmente en casa del piloto alemán. Tal y como avanzó el medio '24 heures', el acusado era un amigo personal del hijo del 'káiser', el Mick Schumacher, también piloto. Sin embargo, en aquel momento no trascendió la identidad del agresor. Ahora, el medio australiano Herald Sun apunta que sería el piloto Joey Mawson, nacido en Sídney en marzo de 1996.

Mawson, que fue campeón de la ADAC Fórmula 4 en 2016 y de la S5000 Australia en 2021 y 2022, se encuentra actualmente suspendido durante tres años por dopaje. "Una pesadilla de la que no pude despertar durante meses. Lo peor fue saber que había defraudado a mis padres, a mi equipo, a mis patrocinadores, a mis dirigentes y a todos los que me rodeaban con mi error", dijo tras la sanción que recibió en 2023 y que le mantiene apartado de las carreras hasta mayo de 2026.

No se presentó al juicio

Los hechos de los que se le acusa se remontarían al 23 de noviembre de 2019, cuando fue de visita a la casa familiar de los Schumacher en Vaud (Suiza). La víctima sostiene que fue violada dos veces mientras se encontraba inconsciente tras una gran ingesta de alcohol después de una noche de fiesta. Él, por su parte, niega las acusaciones y asegura que las relaciones fueron consensuadas.

Pese a que los hechos sucedieron en 2019, la víctima no presentó cargos hasta el año 2022. El juicio contra el piloto debería haber comenzado el pasado miércoles 15 de octubre en la ciudad suiza de Nyon, pero decidió no personificarse. Por este motivo, se tendrá que fijar una nueva fecha para el inicio del juicio.

En cuanto a la familia de 'el káiser', el medio que sacó a la luz el caso descartó la implicación de cualquier miembro de la familia en el incidente, más allá de que todo sucediera en su propio hogar.