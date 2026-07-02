Sainz y Williams se encomiendan a Silverstone para frenar su caída

Los últimos fines de semana han sido especialmente complicados para Williams. Sin ir más lejos, Carlos Sainz se vio obligado a abandonar la pasada semana en el Red Bull Ring (Austria) por un problema eléctrico en el FW48 mientras que Alex Albon veía caer la bandera a cuadros en penúltima plaza. Un nuevo paso hacia atrás para la fábrica de Grove, quien empezó a sufrir en Barcelona tras haber logrado sumar puntos de forma consecutiva en Miami, Canadá y Mónaco.

Cierto es que Montmeló es uno de esos trazados 'examen' en el calendario, de aquellos que sacan a relucir todas las carencias en un monoplaza y, además, muy abrasivo y donde todo el mundo suele sufrir más de lo habitual. Quedó claro entonces que el problema del peso y la falta de actualizaciones siguen pasando factura al equipo, que actualmente suma 11 puntos y que supera, tan solo, a las fábricas que más sufren: Audi, Cadillac y Aston Martin.

Carlos Sainz en el Red Bull Ring / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En cuanto al trazado austríaco, James Vowles, jefe de equipo de Williams, achacó la distancia de su escudería británico con el resto debido a que gran parte de los equipos se personificaron con mejoras... algo que en el box de Grove no sucedió. Esto provocó una clara caída de rendimiento en relación al resto. "Creo que esa es una de las grandes razones por las que nos habéis visto retroceder un poco", dijo Vowles a Sky Sports Alemania. "Sobre nuestros planes de mejoras: tenemos lo que yo llamo una de tamaño medio para Silverstone", apuntaba entonces.

"Espero que este sea el último fin de semana de los muy malos, que hemos tenido de todo, porque al final no hay fiabilidad, ni ritmo, ni coche para puntos. Así que hay que esperar a ver si en Silverstone mejora la cosa. Dentro de todo lo negativo que está siendo este inicio de temporada, hoy soy un poco más positivo. Pero hace falta cambiar cosas y mejorar”, decía Sainz a DAZN el pasado fin de semana.

Cambios aerodinámicos y un morro menos pesado

Se espera que las mejoras este fin de semana estén relacionadas principalmente con el sobrepeso, con un morro menos pesado, y otros cambios aerodinámicos. Supondrá una nueva reducción de un coche que en un inicio partía con unos 28 kilos de sobrepeso, algo que les ha provocado una pérdida de varias décimas en respecto al resto de monoplazas a lo largo de la temporada y que, de resolverse, podría ayudarles a pelear en la zona media y poder incluso pasar a Q3.

Pese a que toda mejora siempre es de agradecer, desde la escudería apuntan a Bakú como momento clave para el paquete de mejoras más significativo. Podría incluso estar listo para la cita más especial para Sainz: el primer GP que se disputará en Madring el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, su circuito de casa. Sin duda, sería el mayor regalo para el madrileño, su oportunidad de lucirse ante la afición local.

"No nos va a llevar a la zona media, pero quizá nos acercará a los Haas", dijo Albon tras el fin de semana en austria. "Creo que ese es quizá un primer paso sensato este año, para acercarnos un poco a los coches de la zona media", valoraba.