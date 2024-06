Sainz, ultramotivado: "Nada me ilusiona más que ganar en casa"

Carlos Sainz ha sido el gran protagonista del Road Show celebrado esta tarde en Barcelona. El piloto madrileño ha deleitado a los aficionados con sus maniobras al volante del Ferrari y se ha quedado con ganas de más: "Estos coches son muy grandes y no están hechos para calles de ciudad, pero me lo he pasado muy bien, ha sido emocionante", ha señalado tras bajarse de su monoplaza.

Sainz, que a final de temporada perderá su asiento en la Scuderia, está cerca de anunciar su futuro e incluso podría confirmarlo esta semana en el marco del Gran Premio de España. Al margen de contratos, está más motivado que nunca de cara a la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, este domingo: "Nada me haría más ilusión que ganar en casa", ha confesado, mientras miles de aficionados coreaban su nombre en el Passeig de Gràcia.

Sainz, impresionado por el recibimiento de los fans y la atmósfera que se respiraba en el Road Show, ha prometido a todos los allí presentes que irá a por la victoria. "Qué gusto ver a tanta gente, tanto fan de la F1. Espero veros a todos el domingo en el Gran Premio. Vamos a ir a intentar ganar esta carrera y dedicárosla a todos vosotros", ha lanzado.

"Ha sido algo único, con gente esperando muchas horas al show. Espero poder dedicarle a todo el mundo un buen fin de semana. El año pasado nos quedamos cerca porque salimos en primera fila pero no pudimos rematar la faena. Este año, ojalá el Ferrari vaya un poquito más rápido y podamos ganar", ha apuntado.